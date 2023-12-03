威剛總部啟用 黑膠博物館驚艷

經濟日報／ 記者鐘惠玲蘇嘉維／台北報導
記憶體模組大廠威剛斥資47億元購置的內湖總部，昨天正式啟用，大樓內亞洲最大黑膠博物館亮相，收藏齊全豐富。記者曾吉松／攝影
記憶體模組大廠威剛斥資47億元購置的內湖總部，昨天正式啟用，大樓內亞洲最大黑膠博物館亮相，收藏齊全豐富。記者曾吉松／攝影

威剛昨（2）日舉行內湖總部啟用典禮，位於同一棟大樓的威剛黑膠音樂博物館首度曝光。該博物館收藏超過101萬張黑膠唱片與上百部留聲機，是亞洲最大的黑膠唱片博物館，甚至收藏有全世界僅存三張之一、估計超過百年歷史的20吋蟲膠唱片。

威剛內湖總部斥資47億元購置，未來將與其坐落於新北市中和區的「起家厝」，採雙總部形式運作。威剛董事長陳立白指出，他剛要創業時，好友至上董事長葛均曾好心提醒他，2001年市況天寒地凍，是否考慮晚一點再出來？但他認為，就是要天寒地凍時出來創業，如果還活得下來，以後不管面臨什麼氣候，就都可以熬過來。

陳立白提到，該公司當初尋覓新企業總部時，就看中這棟大樓不但氣派、四面採光，且是綠建築，在30層中已買下17層，未來旗下幾家企業也會慢慢集中到這裡辦公。

陳立白是知名的黑膠唱片愛好者，因此也在內湖總部同一棟大樓打造占地200多坪的威剛黑膠音樂博物館。該博物館館長王睿達表示，黑膠唱片是類比聲音，該館收藏品是1990年以前正版的老黑膠，刻紋較深，聲音比現今市面上流通的復刻版黑膠更為飽滿，高、低頻更為完整。

在館藏上百萬張黑膠唱片中，王睿達特別強調，該館藏有17萬張蟲膠唱片，每張的歷史至少都有70年以上，其中一張推估有超過百年歷史的20吋蟲膠唱片，應是現今全球僅存的三張完好珍品之一。

威剛 博物館

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