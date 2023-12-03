5G智慧工廠聯盟 4日大會師

全球最大製造業的5G推動組織「全球5G智慧工廠聯盟（5G-ACIA）」將於12月4日首次來台舉行會員大會，高通、愛立信、諾基亞、和碩、仁寶、光寶、雲達、中磊、英業達等國際資通訊電信及半導體廠商均將參與，探討未來5G、6G、開放網路將加速智慧工廠發展。

全球5G智慧工廠聯盟重要會員，將於12月4日起至7日在台灣舉行會員大會，台灣廠商和碩、亞旭、仁寶、光寶、雲達、亞旭、華電聯網、佐臻、中磊、泰雅、英業達、萊昂仕、四零四、工研院、資策會及電信技術中心等將參與。

會中將探討智慧工廠、5G工業物聯網的生態系、整合、落實工業5G等議題，並攜手經濟部、台灣資通訊產業標準協會（TASIC）與工研院，在台舉行工業5G日。

5G-ACIA認為，工業物聯網正在經歷機器學習、數位孿生、XR以及協作機器人的轉型，而5G帶來新的層次，打造未來無線工廠，現在已經看到各種實驗、專用5G網路、5G工業用設備整合及商業用產品等，有更多5G結合工業物聯網的應用與實例正蓬勃發展。5G-ACIA也將與台灣資通產業標準協會簽署合作備忘錄，推進國際大廠經驗加速台灣企業導入5G企業專網過程。

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