G-EIGHT遊戲展將登場 大宇資訊推4款新作

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導

大宇資訊宣布首次參加G-EIGHT遊戲展，一口氣曝光4款新遊戲。大宇資訊表示，展出產品包含與恐怖電影《咒》IP授權合作的同名恐怖遊戲；2.5D角色扮演的《三國戰旅 亂世行》；經營類遊戲《拾光酒館》，以及BL戀愛模擬《Voice Love on Air》都將在G-EIGHT 遊戲展釋出主視覺，並讓玩家搶先試玩。

被譽為台灣史上最恐怖的電影《咒》，由大宇資訊取得IP授權進行開發，改編為第一人稱恐怖驚悚遊戲。遊戲劇情是由電影故事延伸出來的獨立故事，背景設定在陳家莊，並以電影中的邪神大黑佛母為主題，讓玩家深入探索被邪神詛咒的恐怖現場。遊戲不僅讓玩家親身體驗電影中的驚悚環境與詛咒，也能在遊戲中感受到人性的善與惡，並發掘感人故事。

《三國戰旅 亂世行》遊戲故事發生在三國時代，描述一直以來低調度日的主角「竇輔」，遇上了落難的大漢「公主」，兩人開始捲入了一連串的事件，遊戲中玩家扮演的主角將面臨各種情境，隨著不同的選擇，命運之輪也將朝著不同結局前進。劇情創新有趣，冒險戰鬥模式，主打「連武」，玩家可以自由串招，一口氣打出多段連招，快速擊敗敵人。

另外「收集武將」也是遊戲中重要的一環，透過招募各路三國英雄，組成獨一無二的三國戰隊。

《拾光酒館》玩家化身為平凡店長，經營一家小酒館，在太陽下山後，點點燈火亮起，在熟悉巷弄中，一處溫馨小店，讓忙碌工作的人們，下班有了休憩療癒的去處。遊戲色調細膩溫暖，玩家從設計菜單、招募優秀夥伴、引進好產品，還要探索尋覓當令食材，來研發特色招牌食譜，才能完成餐酒搭配，進而提升店家名聲，獲得名仕評論認同，最終舉辦參加VIP品評大會，目標成為名利雙收的第一級餐廳酒館。

而《Voice Love on Air》是大宇資訊首次嘗試BL題材的戀愛模擬遊戲，以聲音導演、廣播劇錄製為主題，劇情講述初為BL廣播劇聲音導演的主角-亞樹，與配音員一起完成廣播劇錄製作品，並在互動中，展開戀情。

四款新作品參加G-EIGHT 遊戲展，而展場攤位皆準備了精彩的試玩篇章，邀請玩家體驗，遊戲製作團隊也會到場為和玩家分享交流，四款遊戲預計將在2024年陸續上市。

電影 大宇資 2024

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