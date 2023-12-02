研調機構預估中國高階 AI 伺服器出貨下滑 看好華碩等後市

研調機構統計預估，2024年北美CSP業者Microsoft、Google、AWS對高階AI伺服器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%，並預估中國CSP業者ByteDance、Baidu、Alibaba及Tencent今年對高階AI伺服器出貨占比合計約6.3%，但若考量現有禁令或後續風險等的影響後，預估2024年占比可能將不到4%。

法人機構表示，從統計預估數據可知，中國CSP業者受美國晶片出口禁令的影響，2024年對高階AI伺服器出貨占比可能會較2023年下滑，而北美CSP業者如Microsoft、Google、AWS、Meta等將是高階AI伺服器的主要採購客戶與來源。

在此發展趨勢與變化下，因為大陸伺服器代工廠的客戶以陸系客戶為主，而台灣伺服器代工廠的客戶以美系品牌與CSP業者為主，因此，中國CSP業者對高階AI伺服器出貨占比下滑，預期對台灣伺服器代工廠影響有限。

因此，在AI伺服器高速成長的趨勢與機會下，以及中國CSP業者對高階AI伺服器出貨占比下滑的發展趨勢與變化下，持續華碩（2357）、川湖（2059）、勤誠（8210）、鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、緯穎（6669）等供應鏈營運後市。

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