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威剛斥資47億元購總部啟用 董座陳立白：記憶體產業明年將好一整年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）參加威剛台北總部落成啟用。右為威剛董事長陳立白。記者簡永祥/攝影
台北市長蔣萬安（左）參加威剛台北總部落成啟用。右為威剛董事長陳立白。記者簡永祥/攝影

記憶體模組大廠威剛（3260）斥資47億元購置的內湖總部於今（2）日啟用。威剛董事長陳立白表示，未來將以雙北雙總部為全球營運核心，全力驅動集團於亞、歐、美及大陸等全球製造與業務版圖全方位發展。

陳立白並強調，第4季DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）記憶體合約價和現貨價均已明確上揚，產業正向趨勢可望延續至明年一整年，看好明年記憶體本業將邁入久違的供不應求好光景。

威剛總部今日落成典禮冠蓋雲集，包括監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、經濟部次長曾文生及台北市長蔣萬安等政府官員，及北市前副市長黃珊珊，以及三星、美光、SK海力士、威騰、鎧俠、南亞科、慧榮、聯強國際、至上等上市公司高層，近期因AI市況火紅的技嘉董事長葉培城也親自到場祝賀， 展現陳立白豐沛的政商人脈。

陳立白強調，威剛成立迄今除了已在記憶體領域站穩業界領先地位，近年來多角化發展的新事業也將於2024年開始穩步顯現成果，公司營運進入多核心智能高速運轉階段，記憶體與非記憶體事業並進，為公司長期挹注更強勁的大幅成長動能。

展望產業市況，陳立白認為，第4季DRAM與NAND Flash記憶體合約價和現貨價都已明確上揚，產業正向趨勢可望延續至明年一整年，不僅看好明年記憶體本業將邁入久違的供不應求好光景，非記憶體領域的新事業群包括電動三輪車與電動車馬達、電競、工控等明年出貨量也都可望逐季放大。預計明年營運績效將可繳出比今年更亮眼的成績單。

陳立白指出，公司自成立後，以短短3年成為當時最快掛牌上櫃的科技廠，年度總營收從數10億元規模於2006年突破450億元大關，22年來為股東貢獻逾166億元的獲利。隨著營運規模不斷擴增、員工人數持續成長，位於新北市中和區的「起家厝」早已不敷使用，因此斥資47億元在內湖區購入10餘層新辦公大樓。未來威剛將採行台北市內湖、新北市中和雙總部、雙核心的營運模式，以台灣作為集團的AI智慧核心，推動全球智能化高速運轉。

威剛當初在尋覓新的企業總部時，就看中長虹雲端科技大樓在建造時即獲得二氧化碳減量、日常節能、汙水垃圾改善升級等多項綠建築指標認證，內湖新總部的設立不僅能實踐企業對環境保護的承諾，也提供員工更寬敞舒適的工作環境。同時，威剛台北新總部坐擁信義、內湖、南港等全台金融、科技、軟體三大重鎮優勢，也將有利吸引更多的卓越團隊和人才加入。

記憶體模組 威剛 上市公司 長虹 內湖 蔣萬安

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