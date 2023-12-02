台台併 蔡明忠：邁入價值競爭時代

台灣大哥大昨合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠說，未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務向外拓展，奠定新里程碑。

蔡明忠強調，台灣發展5G不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新「價值」競爭時代，「尤其，環境永續議題始終是我們心中最大的使命感所在」。

台灣大哥大、台灣之星合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，將針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族新增4G、5G月付一四九元起多樣化資費，涵蓋低、中、高資費級距方案。同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定資費內容使用。

台灣大合併台灣之星後，除既有3.5GHz頻段60MHz也將整合台灣之星40MHz，作為企業專頻專網使用，兩個頻段不僅設備、終端成熟，且頻段可更彈性運用，提供更優質5G企業專網服務，在最佳成本效益下，攜手近三百家合作夥伴，拓展5G AIoT生態系。

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