聽新聞
test
0:00 / 0:00
台台併 蔡明忠：邁入價值競爭時代
台灣大哥大昨合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠說，未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務向外拓展，奠定新里程碑。
蔡明忠強調，台灣發展5G不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新「價值」競爭時代，「尤其，環境永續議題始終是我們心中最大的使命感所在」。
台灣大哥大、台灣之星合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，將針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族新增4G、5G月付一四九元起多樣化資費，涵蓋低、中、高資費級距方案。同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定資費內容使用。
台灣大合併台灣之星後，除既有3.5GHz頻段60MHz也將整合台灣之星40MHz，作為企業專頻專網使用，兩個頻段不僅設備、終端成熟，且頻段可更彈性運用，提供更優質5G企業專網服務，在最佳成本效益下，攜手近三百家合作夥伴，拓展5G AIoT生態系。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 台灣之星12/1被併！4G終身約消失？停機時間、換SIM卡規則一次看
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言