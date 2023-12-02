中華電貼心 獲友善家庭職場獎

中華電信昨（1）日獲天下雜誌旗下親子天下雜誌首度舉辦的「親子天下友善家庭職場獎」，從超過200家台灣最具指標性企業中脫穎而出，長期投入員工福利照顧、打造幸福職場的成果備受肯定，中華電信董事長郭水義表示，中華電信視員工為重要合作夥伴，積極成為員工幸福價值守護者。

郭水義出席領獎表示，中華電信倡議聯合國永續發展目標（SDGs），致力於促進人權、減少不平等、各項福祉等措施與落實；對內，視員工為最重要的合作夥伴，持續打造DEI職場（Diversity多元、Equity公平、Inclusion共融），提升員工體驗與滿意度，優化健康與福利措施，積極成為員工幸福價值守護者。

郭水義表示，中華電信從1963年開始辦理集團結婚，從2010年統計到今年有641對新人參與集團結婚，鼓勵員工「願婚、敢生、樂養」，兼顧工作與家庭生活，持續打造幸福企業，吸引更多社會新鮮人加入。

中華電信指出，民營化前後推出優惠認股、持股信託獎勵金、打造另類月退、員工分紅、子女教育補助費等創新員工福利方案，設置幼兒哺乳室，率先推動育嬰假，推動整修備勤宿舍並擴充為全國各地的員工公務及休閒會館與員工宿舍等。

中華電信2024年確定定額加薪、7月起再加給伙食津貼，以加薪設計讓年輕同仁心（薪）情「有感」，建構多元、包容、友善的職場環境，從維持員工身心健康的旅遊補助、休假補助、體育活動費、全國各地會館，生育補助20,000元／胎、托兒津貼0至6歲子女，每位子女每月1,000元、子女教育補助、持股信託獎勵金、久任獎金，2024年將推出「增給持股信託獎勵金」留才方案。

郭水義強調， 2022年中華電信推出全台首創育兒減少工時制度，家有3歲以下幼兒的員工可申請每日減少1小時工時（不扣薪），受到熱烈迴響，2024年起將擴大實施，放寬為育有6歲以下幼兒員工皆可申請。並於六都設立九處、16班職場互助教保服務中心，收托滿2至6歲幼兒，體貼員工的幼托需求。

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