東海 EMBA 邀企業巨擘何麗梅等人開設二代班 解決接班困境

企業二代接班已成為國安問題，尤以中小企業為主流的中部地區更為嚴峻，東海大學EMBA為此推出「企業二代班」，並聘請台積電（2330）資深副總經理何麗梅等人擔任終身榮譽講座教授，致力開設更適合的課程，以解決中部產業二代接班問題。

東海EMBA主任許恩得表示，東海是國內唯一推出「企業二代班」的EMBA，去年起攜手企業巨擘，推出Buffet式學習模組成為焦點，從二代班就讀人數年年成長的現象來看，確實可以看出中小企業的需求。

「企業二代接班過程中面臨許多挑戰，所需要學習的核心能力，與一般傳統管理教育不同」許恩得說，二代所面臨的問題更是在於如何建立戰績獲取上一代的信任感，並且建立有效的溝通。

除此之外，對二代而言，與家族的溝通與互動能力也至關重要，因此EMBA特別打造針對企業二代的課程模組，培育它們系統性策略與能力培育，將核心學識與實務內化為學生關鍵優勢。

許恩得說，東海EMBA近年整合史丹佛、新加坡國立大學等多校特色，融合創新，設計全新的專案課程，已朝世界一流EMBA邁進。且東海EMBA更重視智慧的傳授與培養解決實務的能力，因此去年聘請何麗梅等人擔任終身榮譽講座教授，致力開設更適合的課程，以解決中部產業二代接班的問題。

許恩得表示，東海是國內唯一開設EMBA「企業二代班」的大學，成為許多企業家與二代一同選擇攻讀碩士深造的學府，也因此出現許多父子成為學長、學弟一起上學的現象。為了滿足並提升課程的實用性，EMBA將因應時代滾動式的調整課程。

今年更推出嶄新適合企業二代的Buffet式模組課程，以旗艦級精準教學方法為主，再推出接班心法、數位經營與策略、家族與企業租稅、家族與公司治理等八個核心模組，讓企業二代可以透過學習掌握未來接班掌舵的心法。

管理學院李書行表示，東海EMBA二代組除了接班心法的傳授，更重視布局前瞻科技，導入日新月異的智慧科技課程，強調數位經營與策略、精實管理與經營策略。

在二代組延續過去到新加坡、日本、德國、義大利的國際移動教學，更首創與以色列Haifa大學共同合作客製化的國際拓展課程。

他也強調Buffet式旗艦式精準教學，是以CEO培育CEO，聘請「百億級」董事長，除了何麗梅之外，還包括友達（2409）集團董事長彭双浪、佳士達董事長陳其宏、巨大（9921）集團董事長杜綉珍、勤美（1532）集團董事長林廷芳等頂尖一流師資，共同指導二代，提出接班良方。 東海EMBA主任許恩得說，東海是國內唯一推出「企業二代班」的EMBA。東海大學提供 東海EMBA「企業二代班」成為許多企業家與二代攻讀碩士深造的學府。東海大學提供 東海EMBA整合史丹佛、新加坡國立大學等特色，朝世界一流EMBA邁進。東海大學提供

商品推薦