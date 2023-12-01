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耕興獲福布斯雜誌「亞洲中小上市企業200強」

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供
耕興獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供

通訊檢測大廠耕興（6146）獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項，日前並由總經理室特助周煒哲親自到場領獎。

耕興提到，成為台灣25家上榜企業之一，該獎項並公司第三度獲得。

耕興今年也獲頒台灣董事學會評選為「2023外資精選台灣100強」企業殊榮，且在100大企業中，以市值新台幣257億元在企業銷售總額10億美元(約新台幣318億元)以下的企業規模脫穎而出。

耕興近年積極推動ESG，耕興強調，一直本著勤耕興盛的水牛精神，一步一腳印發展至今，秉持「正派正直」、「進步成長」、「和諧共享」的經營理念，穩健地擴充全球化規模，「專業」、「價值」、「信任」是我們追求的服務品質目標。以品質優先、技術第一、速度最快持續領先業界，保持 RF、Mobile 產品檢測世界第一的水準，確保檢測及零件服務能力及服務品質取得客戶長期的信任。耕興自2022年起已成立永續發展小組，將ESG永續做為企營決策的重要一環，檢視環境、治理、社會的管理架構，並重視利害關係人關切的重大議題，透過永續策略促進創新，且因應國際永續發展趨勢與氣候變遷所面臨的風險，耕興以企業永續發展為承諾，將ESG結合營業政策，以公司治理、永續測試認證、客戶承諾、員工照護、環境永續、社會共融等 6 大面向發展永續策略藍圖，持續推進永續策略與目標，與員工、股東、企業及社會共同追求經濟、環境及社會共融，以實踐企業永續發展，並期許成為電子檢測業永續發展標竿。

耕興獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供
耕興獲福布斯（Forbes）雜誌「亞洲中小上市企業200強」獎項。圖：公司提供

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