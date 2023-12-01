高通：深耕台灣已20年 合作空間還很大
高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰1日表示，台灣向來是全球科技與半導體重鎮，而高通在台灣深耕已長達20年，且持續看好台灣，積極與供應鏈及系統方面的夥伴合作。希望與台灣合作，使其策略成功，台灣也成功，創造雙贏，繼續帶來新發展，合作空間還很大，可以一起努力。
高通旗下高通技術公司於1日舉行第五屆「高通台灣創新競賽」決賽頒獎典禮，劉思泰出席活動時受訪，提出以上看法。
高通日前剛發表行動PC平台驍龍X Elite，強調為AI打造，劉思泰也提到，這個產品很棒，會開啟新的市場，而台灣是PC產業重鎮，因此高通與台廠持續深化合作，PC將會是其中的項目之一，另外一個項目則可能是物聯網應用。
針對AI手機與AI PC的發展，劉思泰指出，如果要能讓AI充分發揮，必須是混合式AI，AI將遍布於雲端與邊緣端等，帶起新的應用與表現。高通在終端領域深入研究多年，很早以前就把AI功能放入手機，現在又延伸進入到PC、物聯網等領域，未來前途依然燦爛。
至於明年手機市場展望是否優於今年，劉思泰說，應該是、也希望如此。
獲選本屆高通台灣創新競賽第一至第三名的團隊依序為辰明智能、兆輝光電與酷手科技，分別獲頒12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。這項競賽自2019年起舉辦至今，共有8家團隊獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的成員。高通指出，在5年來，包括今年的入圍團隊，共育成49家優秀的台灣新創公司，並提出59項專利申請。
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