快訊

拜登年紀引發質疑…民主黨無B計畫應對退選 黨內恐爆混戰

獨／15年前倒店還被廣告？返台見高雄機場燈箱 餐廳董事長無言：呼嚨觀光客

父母車禍雙亡…上海獨生女繼承逾8億遺產 夫竟火速提離婚憑1物爭財產

高通：深耕台灣已20年 合作空間還很大

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰1日表示，台灣向來是全球科技與半導體重鎮，而高通在台灣深耕已長達20年，且持續看好台灣，積極與供應鏈及系統方面的夥伴合作。希望與台灣合作，使其策略成功，台灣也成功，創造雙贏，繼續帶來新發展，合作空間還很大，可以一起努力。

高通旗下高通技術公司於1日舉行第五屆「高通台灣創新競賽」決賽頒獎典禮，劉思泰出席活動時受訪，提出以上看法。

高通日前剛發表行動PC平台驍龍X Elite，強調為AI打造，劉思泰也提到，這個產品很棒，會開啟新的市場，而台灣是PC產業重鎮，因此高通與台廠持續深化合作，PC將會是其中的項目之一，另外一個項目則可能是物聯網應用。

針對AI手機與AI PC的發展，劉思泰指出，如果要能讓AI充分發揮，必須是混合式AI，AI將遍布於雲端與邊緣端等，帶起新的應用與表現。高通在終端領域深入研究多年，很早以前就把AI功能放入手機，現在又延伸進入到PC、物聯網等領域，未來前途依然燦爛。

至於明年手機市場展望是否優於今年，劉思泰說，應該是、也希望如此。

獲選本屆高通台灣創新競賽第一至第三名的團隊依序為辰明智能、兆輝光電與酷手科技，分別獲頒12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。這項競賽自2019年起舉辦至今，共有8家團隊獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通技術公司全球商用生態系的成員。高通指出，在5年來，包括今年的入圍團隊，共育成49家優秀的台灣新創公司，並提出59項專利申請。

高通 AI 手機

延伸閱讀

高通台灣創新競賽第五屆冠軍出爐 拿下首獎400萬元

苗栗西湖地區11家農場建置生態廊道 石虎現蹤

T1聯盟／海神明迎主場開幕周 盼開季3連敗後強勢反彈

伍麗華不忍了 邀高金素梅公開辯論...高金團隊：勿模糊焦點

相關新聞

高通台灣創新競賽第五屆冠軍出爐 拿下首獎400萬元

高通技術公司今（1）日揭曉第五屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Chall...

高虹安參訪弘塑科技 台灣半導體清洗設備「隱形冠軍」

有台灣半導體清洗設備領域龍頭之稱的「弘塑科技」座落新竹市香山區，出身科技業的新竹市長高虹安昨天造訪弘塑科技參觀廠內機台設...

傳台積電明年再獨拿高通大單 3奈米利用率產能更上一層樓

三星晶圓代工積極搶回大客戶訂單，原先預期高通（Qualcomm）可望重啟三星、台積電（2330）雙晶圓代工模式，不過業界...

影／延宕2年終於來了！特斯拉 Cybertruck 正式交車

舞台燈光效果十足，配上氣勢磅礴音樂，特斯拉執行長馬斯克，開著Cybertruck華麗登場！特斯拉台灣時間1日凌晨，在美國...

台灣大、台灣之星今合併後用戶破千萬 月租費最低149元起

台灣大哥大、台灣之星今（1）日正式合併，合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，不只通話優惠，更照顧多元族群，同時享受多元資費...

電信業新局 台灣大今合併台灣之星 蔡明忠：發揮產業關鍵影響力

台灣大哥大今（1）日正式合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。