鴻海砸逾6億 投資美國新創車廠 Indigo Technologies
鴻海（2317）集團衝刺電動車業務，旗下子公司今（1）日砸下美金2,000萬元（約為新台幣6.28億元），取得美國新創電動車廠 Indigo Technologies, Inc. Series BB 特別股，持股比例為4.78%。對此，鴻海表示，此為長期投資。
鴻海今日代子公司Foxconn EV Technology Inc.公告取得 Indigo Technologies, Inc. Series BB 特別股。在此之前，鴻海先是透過子公司PCE Paragon Solutions Kft.，對Foxconn EV Technology Inc.增資美金2,000萬元。
鴻海表示，本次對Indigo Technologies交易數量為3,341,227股，每單位價格為美金5.986元，交易總金額為美金2,000萬元。
鴻海表示，本次交易合約簽署後將先交割500萬美金以換取Indigo Technologies相應發行的股份；其餘的1,500萬美元待其他交易先決條件成就（包括但不限於取得相關主管機關核准）後始進行交割。
迄目前為止，鴻海旗下Foxconn EV Technology Inc.已持有Indigo 3,341,227股，持股比例約為4.78%。對此，鴻海表示，此為長期投資。
Indigo Technologies為美國新創電動車廠，鎖定物流等商用市場，但尚未量產。此外，Indigo Technologies先前也加入與鴻海集團關係緊密的MIH開放電動汽車聯盟（MIH Consortium），為其會員之一。
鴻海集團衝刺電動車事業，董事長劉揚偉先前在法說會上指出，Model T電動巴士持續穩定的生產當中，隨著MODEL C也已經進入量產、陸續出貨，對整車營收開始產生貢獻，零組件方面，也逐步擴大項目以及規模，明年營收將繼續成長。
劉揚偉表示，目前電動車有51件專案正在進行，有23項專案洽商中，與14家潛在客戶洽談，電動車Model C通過台灣掛牌，第4季量產，明年1月交車。
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