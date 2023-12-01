高通台灣創新競賽第五屆冠軍出爐 拿下首獎400萬元

高通技術公司今（1）日揭曉第五屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）優勝名單。第一至第三名名團隊依序為Agromeans（辰明智能）、PetaRay（兆輝光電）與CoolSo（酷手科技），分別獲頒12.5萬美元（約折合新台幣400萬元）、10萬美元與7.5萬美元獎金。

五年前推出QITC至今，高通攜手育成團隊透過先進技術的運用、商業指導和智財權驅動的力量，為社會和產業面臨的挑戰提出創新解決方案。這些共度的經歷都是彼此持續茁壯成長的養分，留下斐然成績格外值得慶賀！高通盼望與QITC新創團隊攜手並進，持續以如此創新的合作打造人們彼此互連的智慧便利生活。

冠軍團隊Agromeans專注於發展農漁畜牧的AI視覺感知技術，整合光譜分析、立體視覺與邊緣運算，實現遠端即時監控動植物的生長與健康，能夠提升工作人員效益並預防異常。

獲第二名的團隊PetaRay致力提供自然且舒適的混合現實（XR）體驗，其光場投射技術革新顯示3D內容的方式，從「投射影像到雙眼」轉換成「將光場投射到視網膜」，使XR眼鏡具備連續的成像平面，徹底克服近眼顯示器所帶來「視覺輻輳調節衝突（Vergence Accommodation Conflict，VAC）」的問題，為人們提供無暈眩的觀看體驗。

第三名團隊CoolSo提供智慧手錶與XR、空間運算情境的手勢互動演算法與技術服務。透過其自有專利肌肉訊號感測技術，經由AI軟體模型分析腕戴式的加速度計與陀螺儀訊號提供手勢辨識，無須搭配特殊硬體與感測器。

國家科學及技術委員會長官親臨頒獎典禮現場，除揭曉優勝隊伍，也勉勵所有團隊持續不斷創新、建立堅強實力。國科會致力於推動台灣科技研發，前瞻佈局半導體技術、量子科技等領域。透過臺灣科技新創基地（TTA）與高通多年合作，期待未來雙方合作能不斷深化，共同培育更多台灣新創團隊，協助進軍全球產業供應鏈。

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