快訊

亞錦賽／王貞治到了！2日為台北大巨蛋投出歷史性第1球

日職／吳念庭動念返台有和家人討論 當年1個轉念又多拚了4季

強化資安規範 智原資安管理系統獲認證

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

特殊應用晶片（ASIC）設計服務暨矽智財（IP）供應商智原（3035）宣布，獲得ISO／IEC 27001：2022資訊安全管理系統認證，成為首批獲得此新版條文認證的企業。

ISO／IEC 27001：2022資訊安全管理系統是一項國際通用的標準，提供了一套有效的工具和制度，以因應全球日益增長的資訊安全風險，並控制和降低資訊安全事件可能帶來的威脅和影響。

智原秉持著ISO標準所強調的PDCA循環（Plan-Do-Check-Act）原則，制定了相應的資訊安全規範，確保企業的資訊安全操作流程具備機密性、完整性和可用性，從而提高供應鏈的運作安全性，並增加利害關係人對智原的資訊環境的信心。

智原科技營運長林世欽表示，根據ISO／IEC 27001：2022的規範，智原建立了一套科學有效的管理體系，以確保資訊安全，並提升資安防護、應急應變和永續發展的能力。這一項認證的取得，進一步展現了智原在資訊安全領域的承諾，並為客戶提供更高水準的安全保護，進一步鞏固了智原在全球ASIC設計和IP市場的領先地位。

智原 IC設計 矽智財

延伸閱讀

科技基金 創新型當紅

資安人才需求大 門檻沒想像中高、平均年薪破10萬

五檔半導體股 瑞銀喊買

ARM欽點的明日之星：智原

相關新聞

台灣大、台灣之星今合併後用戶破千萬 月租費最低149元起

台灣大哥大、台灣之星今（1）日正式合併，合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，不只通話優惠，更照顧多元族群，同時享受多元資費...

電信業新局 台灣大今合併台灣之星 蔡明忠：發揮產業關鍵影響力

台灣大哥大今（1）日正式合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠表示...

高虹安參訪弘塑科技 台灣半導體清洗設備「隱形冠軍」

有台灣半導體清洗設備領域龍頭之稱的「弘塑科技」座落新竹市香山區，出身科技業的新竹市長高虹安昨天造訪弘塑科技參觀廠內機台設...

傳台積電明年再獨拿高通大單 3奈米利用率產能更上一層樓

三星晶圓代工積極搶回大客戶訂單，原先預期高通（Qualcomm）可望重啟三星、台積電（2330）雙晶圓代工模式，不過業界...

影／延宕2年終於來了！特斯拉 Cybertruck 正式交車

舞台燈光效果十足，配上氣勢磅礴音樂，特斯拉執行長馬斯克，開著Cybertruck華麗登場！特斯拉台灣時間1日凌晨，在美國...

Amkor 亞利桑那投20億美元擴產封測 台積電魏哲家力讚

蘋果與封測大廠Amkor在美國時間30日台北時間今（1）宣布合作關係擴大，Amkor將在美國擴產先進封裝測試廠，來替台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。