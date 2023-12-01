強化資安規範 智原資安管理系統獲認證

特殊應用晶片（ASIC）設計服務暨矽智財（IP）供應商智原（3035）宣布，獲得ISO／IEC 27001：2022資訊安全管理系統認證，成為首批獲得此新版條文認證的企業。

ISO／IEC 27001：2022資訊安全管理系統是一項國際通用的標準，提供了一套有效的工具和制度，以因應全球日益增長的資訊安全風險，並控制和降低資訊安全事件可能帶來的威脅和影響。

智原秉持著ISO標準所強調的PDCA循環（Plan-Do-Check-Act）原則，制定了相應的資訊安全規範，確保企業的資訊安全操作流程具備機密性、完整性和可用性，從而提高供應鏈的運作安全性，並增加利害關係人對智原的資訊環境的信心。

智原科技營運長林世欽表示，根據ISO／IEC 27001：2022的規範，智原建立了一套科學有效的管理體系，以確保資訊安全，並提升資安防護、應急應變和永續發展的能力。這一項認證的取得，進一步展現了智原在資訊安全領域的承諾，並為客戶提供更高水準的安全保護，進一步鞏固了智原在全球ASIC設計和IP市場的領先地位。

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