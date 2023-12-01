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友達耘康布局中醫智慧醫療版圖 推出中醫數位化檢測方案

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
友達耘康捐贈數位化檢測設備與研究經費，協助衛福部國家中醫藥研究所打造中醫大數據資料庫。圖由左至右為友達光電執行長暨總經理柯富仁、衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏。友達／提供
友達耘康捐贈數位化檢測設備與研究經費，協助衛福部國家中醫藥研究所打造中醫大數據資料庫。圖由左至右為友達光電執行長暨總經理柯富仁、衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰、友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏。友達／提供

友達（2409）智慧醫療事業群於2023醫療科技展，展出旗下友達耘康推出中醫數位化檢測方案，搶先布局中醫智慧醫療版圖，其中脈象檢測系統已取得醫療器材許可證，並獲得醫學中心及教學醫院之採用。

近日友達耘康捐贈設備與150萬研究經費，協助衛福部國家中醫藥研究所打造中醫大數據資料庫，為中醫醫療智慧化貢獻一己之力。

今年首次在醫療科技展亮相的友達耘康，為友達光電旗下專注於中醫醫療智慧化的設計製造廠商，將友達光電在面板製造與影像顯示之精湛技術，應用於脈象檢測系統中的感測器與舌象擷取系統的影像顯示中，透過提供數據化與影像化的檢測結果，輔助學研機構與中醫醫事人員作為檢測結果紀錄與後續臨床診斷與學術研究之參考。國家中醫藥研究所蘇奕彰所長也親臨展場，與友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏，共同商討未來更多的合作發展。

衛福部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰表示，友達耘康脈象檢測系統是最接近中醫師把脈手法的設備，開發過程中也陸續加入中醫藥研究所團隊的建議，期待這樣的數位化檢測設備能協助中醫診斷邁入數位化，並建立有效的中醫大數據資料庫，讓中醫迎上智慧醫療的AI時代。

友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏表示，國家中醫藥研究所在清冠一號的發明取得國際的讚譽，我們深感榮幸能與如此優秀的團隊展開合作。中醫是西方醫療難以涉足的領域，在台灣智慧醫療也相對較未開發，我們期待透過友達耘康的努力，協助台灣中醫走向世界，走向未來。

中醫 友達

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