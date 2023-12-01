台灣大、台灣之星今合併後用戶破千萬 月租費最低149元起

台灣大哥大、台灣之星今（1）日正式合併，合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，不只通話優惠，更照顧多元族群，同時享受多元資費專案及創新服務。針對身心障礙、中低收入、清寒學生、銀髮族，新增4G、5G月付149元起多樣化資費，涵蓋低、中、高資費級距方案。同時，台灣大也保障原台灣之星既有用戶合約權益不變，得依原契約約定資費內容使用。

台灣大歡慶正式合併台灣之星，即日起至2月底，推出「千萬迎合併 最高獨享百萬月月送」。

活動期間，用戶申辦台灣大任一5G專案，即享抽獎資格，每月將抽出1位幸運用戶，最高獨享總價值超過百萬好禮，包括80萬元momo幣、Google Pixel 8 Pro (12GB/256GB)、好速成双或好速加掛專案減免2年月租費、OP影音劇院套組與遊戲玩家套組、MyVideo豪華月租服務減免2年月租費等多項好禮等。

另外，myfone網路門市也加碼推出「我變我們 myfone online開啟無限」活動，用戶於12月31日前於myfone網路門市申辦任一專案，即可參加抽獎，最高可獲1萬元myfone online電子禮券，申辦門號或購買商品滿額滿件，還能參加全月抽iPhone 15、SONY PS5主機的活動。原台灣之星既有客戶在活動期間成為myfone網路門市會員，並於指定頁面登錄，還能領限量200元myfone online電子禮券。

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