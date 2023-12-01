快訊

吳欣盈稱5日見真章 李艷秋質疑：沒美籍但有歐洲籍？

推廣城市觀光…桃市府24小時直播飛機起降 桃機憂被「看光光」

重大突破！COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電信業新局 台灣大今合併台灣之星 蔡明忠：發揮產業關鍵影響力

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大與台灣之星合併後，新台灣大整體用戶將達1028萬戶。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大與台灣之星合併後，新台灣大整體用戶將達1028萬戶。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大今（1）日正式合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠表示，未來台灣大將串聯集團內金融、電信、數位、零售等多元服務，並向外拓展，奠定新的里程碑。

歷經23個月，台灣大哥大與台灣之星數千名同仁全體總動員，從IT系統、網路技術、員工安置、用戶權益、門市軟硬體、客服等面向進行前置作業，雙方合併後，新台灣大整體用戶將達1028萬戶。

蔡明忠在合併完成的第一天，特別感謝台灣大和台灣之星同仁近2年來全力付出，解決雙方在合併過程中極具挑戰的網路串接、用戶服務延續、員工安置與媒合等種種重大課題，讓台灣電信產業自此刻起開啟新局。

蔡明忠強調，台灣發展5G不應浪擲千金用於「軍備競賽」，而是邁入新的「價值」競爭時代，「尤其，環境永續議題始終是我們心中最大的使命感所在。」台灣大自2016年起倡議政府關閉2G網路，到倡議三共（共頻、共網、共建），至今合併台灣之星，減少一套基礎設施用電，將5G的四條高速公路關掉一條，每年省下高達1- 2億度電，是今年兩大電信合併案中，最能發揮減碳綜效、為減緩地球暖化、對社會產生正面影響力的合併案。

台灣大總經理林之晨在合併日的清晨零點零分，發信給全體同仁，他在文中提到：「大家付出青春、齊心努力，換來的是意義非凡的成果，台灣電信產業自此回到三分天下，將告別過去導致499之亂的『價格』競爭惡性循環，走入更有意義、也更精彩刺激的『價值』競爭新格局。」

林之晨說，台灣大2019年提出「超5G策略」，大步向科技電信公司邁進，很高興終於與擁有高度科技DNA的台灣之星合體，共組「5G台灣隊」。未來將加速發展「Telco+Tech」業務，驅動科技電信航母前行。

合併台灣之星後，台灣大除既有3.5GHz頻段60MHz，也將整合台灣之星40MHz，作為企業專頻專網使用，兩個頻段不僅設備、終端成熟，且頻段可更彈性運用，提供更優質5G企業專網服務，在最佳成本效益下，攜手近300家合作夥伴，拓展5G AIoT生態系。

此外，原台灣之星的企業客戶中，中小企業用戶占比高達9成，台灣大也將善用核心優勢，推出多元電信及SaaS服務，助力中小企業提升競爭力，加速超5G垂直應用普及與產業轉型升級。

台灣大哥大 台灣之星 5G

延伸閱讀

台台併倒數計時！12月1日凌晨用戶正式轉移 新台灣大成軍

政院拍板補助健保點值 醫界：對選前炒作安撫無感

醫藥、心理師5人列國民黨不分區 陳培哲：人數多寡非重點

醫師、心理師列國民黨不分區立委 關注健保及心理憂鬱

相關新聞

台灣大、台灣之星今合併後用戶破千萬 月租費最低149元起

台灣大哥大、台灣之星今（1）日正式合併，合併後，台灣大網內用戶擴大破千萬，不只通話優惠，更照顧多元族群，同時享受多元資費...

電信業新局 台灣大今合併台灣之星 蔡明忠：發揮產業關鍵影響力

台灣大哥大今（1）日正式合併台灣之星，電信產業將揮別「價格」競爭的惡性循環，邁向「價值」競爭新局，台灣大董事長蔡明忠表示...

Amkor 亞利桑那投20億美元擴產封測 台積電魏哲家力讚

蘋果與封測大廠Amkor在美國時間30日台北時間今（1）宣布合作關係擴大，Amkor將在美國擴產先進封裝測試廠，來替台積...

英業達攜手百家供應鏈夥伴 打造永續供應鏈

英業達（2356）今（1）日指出，在國際減碳與淨零趨勢下，「循環經濟」已成產業鏈轉型的成功關鍵，而集團將攜手百家供應鏈夥...

國家新創獎組「新創幫投資聯盟」 揪金控高科技引百億資金

台灣醫療科技展今（1）日舉辦「國家新創獎．Demo Day」，生策會副會長楊泮池宣布，為了讓新創企業能夠在資金無虞的環境...

黃仁勳：美晶片自主還要20年 輝達產品零組件非只仰賴台灣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11月29日在一場活動受訪表示，美國需要長達20年時間，才能擺脫對海外晶片製造的依賴，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。