蘋果iOS 17.1.2更新 修正瀏覽器引擎漏洞

蘋果iOS 17作業系統推出後，用戶陸續發現網路連線速度過慢、頻繁斷線等問題。蘋果今天釋出iOS 17.1.2更新，提供重要的安全性修正，建議所有使用者安裝，並未加入新功能。

根據蘋果支援網頁，iOS 17.1.2修正2項WebKit網頁瀏覽器引擎的安全漏洞，其中一項漏洞可能在處理網頁內容時洩漏敏感資訊，另一項漏洞可能在處理網頁內容時讓駭客取得執行任意程式碼的權限。

蘋果有望在12月中下旬釋出iOS 17.2更新，預期增加「日誌」App及全新桌面小工具、擴大敏感性內容警告範圍，並針對iPhone 15 Pro系列的「動作」按鈕加入翻譯功能。

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