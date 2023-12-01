快訊

爸爸是娛樂大亨！鄭中基「超狂家世」曝 鄧麗君常到家作客

前美國國務卿季辛吉百歲辭世 兒曾曝他不愛運動、吃重口味卻長壽2秘訣

喻侯友宜為劉備 趙少康：為他打天下、兩肋插刀至死無悔

群聯搶攻 AI 雲端、邊緣市場 新產品明年衝刺出貨

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）搶搭人工智慧（AI）帶來的雲端、邊緣運算記憶體商機，產品已經準備就緒，預計明年將可望開始量產出貨，加上明年NAND Flash市場有望再迎來缺貨潮，屆時群聯有望同時大啖人工智慧、記憶體缺貨商機。

人工智慧市場近一年來成為市場最熱門話題，且當前不論微軟、Google及亞馬遜等雲端服務大廠都已經推出相關AI服務，就連蘋果也沒有放過這塊商機，使人工智慧商機不斷擴增。

其中，由於人工智慧及大型語言模型（LLM）等需要大量運算及儲存資料的技術，則將會交由雲端資料中心整合運算，另外運算需求能力較低的產品則將會委託邊緣裝置處理，同時也可減輕雲端運算的負擔，使未來AI市場將會出現兩大市場需求，分別為雲端及邊緣運算。

值得注意的是，不論是雲端或邊緣運算都需要大量記憶體作為儲存媒介，群聯為了搶攻AI商機，已經準備好進攻雲端及邊緣運算的產品線，預期最快明年將可望開始量產出或，全力搶食AI客戶大單。

不僅如此，由於各大NAND Flash原廠今年普遍都已減產因應市場需求疲弱，且當前仍沒有擴增產能跡象，業界預期，明年市場需求若迅速回溫，NAND Flash大廠也可能需要1～2季擴增產能，可能將會再度引發NAND Flash缺貨潮，群聯手中仍握有庫存及貨源，屆時將可望全面受惠。

雲端服務 人工智慧 NAND Flash

延伸閱讀

譜瑞 USB 4及 PCIe 5的 Retimer 晶片 傳打進高通及超微

輝達黃仁勳：大陸是最大晶片市場 正在開發合規晶片

慎防人工智慧系統偏誤 國科會承諾積極推動倫理研究

解決AI晶片記憶體頻寬瓶頸 晶心科結盟TetraMem

相關新聞

Amkor 亞利桑那投20億美元擴產封測 台積電魏哲家力讚

蘋果與封測大廠Amkor在美國時間30日台北時間今（1）宣布合作關係擴大，Amkor將在美國擴產先進封裝測試廠，來替台積...

英業達攜手百家供應鏈夥伴 打造永續供應鏈

英業達（2356）今（1）日指出，在國際減碳與淨零趨勢下，「循環經濟」已成產業鏈轉型的成功關鍵，而集團將攜手百家供應鏈夥...

國家新創獎組「新創幫投資聯盟」 揪金控高科技引百億資金

台灣醫療科技展今（1）日舉辦「國家新創獎．Demo Day」，生策會副會長楊泮池宣布，為了讓新創企業能夠在資金無虞的環境...

黃仁勳：美晶片自主還要20年 輝達產品零組件非只仰賴台灣

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11月29日在一場活動受訪表示，美國需要長達20年時間，才能擺脫對海外晶片製造的依賴，同...

第三類半導體漸成主流！為何讓台半導體設備及材料商 有機會變全球A咖？

台灣是全球公認的半導體製造重鎮，但為何台灣似乎叫不出一家名震國際，大家不能不來下單的半導體設備商或材料商？ 以設備商為例，市場上叫得出名號的A咖大多是歐美日品牌，例如應用材料（Applied Materials）、柯林研發（Lam Research）、艾司摩爾（ASML）或東京威力科創（TEL）。 但在部分國內半導體業界人士眼中，歐美日大廠獨霸現今全球半導體設備市場的局面，可能隨著第三類半導體（或稱化合物半導體）需求激增而有所改變。 因為，與當前的矽基半導體相比，碳化矽（SiC）、砷化镓（GaAs）或氮化镓（GaN）等第三類半導體儘管市場規模相對不大，近幾年卻快速成長，前景極佳，成長空間非常大。 而且，第三類半導體的設備主流尚未「定於一尊」，給了台廠迎頭趕上、甚至與國際A咖平起平坐的機會。 或許在10~20年後，專攻第三類半導體的本土設備商或材料商，可望成為台灣半導體霸業在矽基半導體之外的第二隻腳。

「AI的黎明到來」 林百里：看好AI三大產品後市

廣達董事長林百里昨日表示，生成式ＡＩ將在未來扮演主導科技發展角色，隨著ＡＩ算力需求飛速成長，明年市況相當樂觀，他並重申「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。