群聯搶攻 AI 雲端、邊緣市場 新產品明年衝刺出貨

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）搶搭人工智慧（AI）帶來的雲端、邊緣運算記憶體商機，產品已經準備就緒，預計明年將可望開始量產出貨，加上明年NAND Flash市場有望再迎來缺貨潮，屆時群聯有望同時大啖人工智慧、記憶體缺貨商機。

人工智慧市場近一年來成為市場最熱門話題，且當前不論微軟、Google及亞馬遜等雲端服務大廠都已經推出相關AI服務，就連蘋果也沒有放過這塊商機，使人工智慧商機不斷擴增。

其中，由於人工智慧及大型語言模型（LLM）等需要大量運算及儲存資料的技術，則將會交由雲端資料中心整合運算，另外運算需求能力較低的產品則將會委託邊緣裝置處理，同時也可減輕雲端運算的負擔，使未來AI市場將會出現兩大市場需求，分別為雲端及邊緣運算。

值得注意的是，不論是雲端或邊緣運算都需要大量記憶體作為儲存媒介，群聯為了搶攻AI商機，已經準備好進攻雲端及邊緣運算的產品線，預期最快明年將可望開始量產出或，全力搶食AI客戶大單。

不僅如此，由於各大NAND Flash原廠今年普遍都已減產因應市場需求疲弱，且當前仍沒有擴增產能跡象，業界預期，明年市場需求若迅速回溫，NAND Flash大廠也可能需要1～2季擴增產能，可能將會再度引發NAND Flash缺貨潮，群聯手中仍握有庫存及貨源，屆時將可望全面受惠。

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