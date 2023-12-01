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碳交所與清華大學攜手舉辦研討會 協助產業因應國際淨零挑戰

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為實現國家2050淨零排放目標，強化碳市場人才基礎建設，臺灣碳權交易所自今(2023)年8月成立後，聯合臺灣證券交易所及北中南各大院校規劃一系列淨零永續課程及論壇活動。12月6日將攜手國立清華大學在清華大學旺宏館一樓國際會議廳舉辦「從CBAM碳焦慮談碳減量及碳管理策略」研討會，歡迎對淨零減碳議題有興趣的產業界參加一同共襄盛舉。

隨著科學基礎減碳目標(Science Based Target)逐漸成為領先企業在碳管理的運作實務，越來越多企業採用科學方法來進行減碳作為。這次研討會聚焦碳減量及碳管理策略，議程包含ESG投資觀點下的企業淨零轉型、企業ESG與綠電策略、建立CBAM碳含量分析能力、自然碳匯與碳權認證、環境會計制度之意義與建置、如何數位轉型達成淨零碳排、循環經濟下的減碳效益評估、負碳技術之碳捕獲封存、開發生質能碳存技術等豐富議題。

碳交所表示，這次活動邀請到清華大學、臺灣大學、中興大學、中山大學、宜蘭大學等多所院校，以及工研院與產業代表企業的淨零永續領域專家學者前來分享，提供企業整套碳管理策略，期待通過多元減碳解決方案，協助企業更好因應淨零碳排所帶來的挑戰與衝擊。

2050淨零排放是一項跨世代、跨領域、跨國際的推動目標，臺灣碳權交易所、臺灣證券交易所及清華大學於2024年亦將舉辦12場淨零議題工作坊，在淨零發展策略及碳知識普及等面向發揮關鍵作用，培育更多碳管理及碳交易專業人才，協助企業因應淨零轉型的挑戰，提升我國永續競爭力。

減碳 清華大學 碳權交易所

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