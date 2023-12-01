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「AI的黎明到來」 林百里：看好AI三大產品後市

聯合報／ 記者鍾張涵吳康瑋／台北報導
廣達董事長林百里。本報系資料照片／記者曾吉松攝影
廣達董事長林百里。本報系資料照片／記者曾吉松攝影

廣達董事長林百里昨日表示，生成式ＡＩ將在未來扮演主導科技發展角色，隨著ＡＩ算力需求飛速成長，明年市況相當樂觀，他並重申「ＡＩ的黎明到來」，即便明年消費性電子產品表現看來平淡，但ＡＩ依舊不錯，特別看好ＡＩ ＰＣ、ＡＩ伺服器、ＡＩ車電等三大產品後市，尤其ＡＩ ＰＣ成長潛力相當大。

台灣醫療科技展昨日登場，廣達董事長林百里以「ＡＩ如何革新全球醫療的現在與未來」為主題發表演講，他表示二○二二年後，全球已進入ＡＩ第二波：生成式人工智慧（ＡＩ）的智慧醫療新時代，不僅從成本到效益有了更好發揮，高速運算也徹底改變生產力並影響全球，另外，台灣無論在硬體、供應鏈部分，也在世界上具備獨特地位，他還特地點出台積電先進製程晶片的貢獻與重要性。

林百里指出，ＡＩ需求發展日新月異，從雲端到邊緣可說是無所不在，如今可說是已進入「生成式ＡＩ的新時代」。回顧一九八○至一九九○年代，當時ＡＩ的能力相當有限；二○一二年至二○二二年出現第一波ＡＩ浪潮，ＡＩ已可完成部分任務。在二○二二年第二波ＡＩ浪潮出現之後，ＡＩ的能力更為通用，產製出的內容也較為豐富。

談到ＡＩ ＰＣ，林百里看好ＡＩ ＰＣ未來成長潛力，他強調，目前整個ＡＩ ＰＣ市場才剛開始，對企業來說是很好的投入時機，就好比過去智慧手機剛推出時，不知道市場上會有這麼多需求，未來「智慧型ＰＣ」是不是也會有強勁需求，就看使用者的生成式ＡＩ使用情況。

鴻海、緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達等業者，也積極展出ＡＩ及智慧醫療相關產品。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖就表示，宏碁集團致力以科技實踐智慧醫學，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，「我們持續擴大ＡＩ技術在醫療健康領域的發揮效應，並將此列為集團三大聚焦方向之一，期望透過宏碁集團的專業技術與豐厚資源，讓台灣高科技產業對生技醫療領域提供貢獻。」

醫學 使用者

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