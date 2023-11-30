宏碁董座陳俊聖：AI醫療是集團3大聚焦方向之一 將持續擴大發揮效應

宏碁董事長暨執行長陳俊聖今日表示，宏碁集團致力以科技實踐智慧醫學，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，他說，「我們持續擴大AI技術在醫療健康領域的發揮效應，並將此列為集團三大聚焦方向之一，期望透過宏碁集團的專業技術與豐厚資源，讓台灣高科技產業對生技醫療領域提供貢獻。」

宏碁集團今年參加2023年台灣醫療科技展，今（30）日特別舉辦「智慧醫療．科技賦能」記者會，由宏碁董事長暨執行長陳俊聖主持，並介紹宏碁智醫新任董事長連加恩，將為宏碁智醫在智慧醫療與預防醫學領域開創新局。現場亦首度展示宏碁智醫旗下最新獲得台灣食品藥物管理署核發的智慧醫材許可證新產品–「VeriOsteo OP」智骨篩-AI骨質密度異常篩檢軟體，更邀請攜手合作VeriOsteo OP的臺中榮民總醫院陳適安院長及研發合作醫師陳昆輝部主任共同出席。

宏碁智醫也宣布與英特爾簽屬合作備忘錄，未來將持續透過AI技術及醫療資源的整合，為智慧醫療領域注入成長動能。

科技賦能促使醫療產業進化，未來醫療市場將以AI應用、遠距與混合醫療為主要發展方向，著眼於此，宏碁集團透過旗下以創新技術落實智慧醫療的宏碁智醫，加速發展人工智慧輔助醫療判讀（AI Medical）的技術，特別針對眼、骨、心、腦等重要疾病預防，攜手國內多家醫學中心，研發以人工智慧輔助的醫療判讀軟體，致力於將創新技術落地全球。

宏碁智醫董事長連加恩說，「宏碁智醫旗下智慧醫療產品已成功導入全台逾半數的醫學中心，並於海內外多個地區落地。除此之外，我們更致力於預防醫學的技術研發，期望透過AI技術提前篩檢病症，達到提早治療的效果，我們相信AI能輔助醫療判讀的技術，不僅是作為診斷的工具，而是成為提高整體醫療篩檢效率、增加醫療動能的推手。」

宏碁智醫為宏碁集團旗下第一家以AI醫療為核心產品的子公司，於本屆台灣醫療科技展展出多項智慧醫療產品；其中「VeriOsteo OP」智骨篩-AI骨質密度異常篩檢軟體，為全台首家經食藥署認證，透過分析胸腔X光影像，輔助醫事人員判斷受檢者是否有骨質密度異常，以協助轉診或進一步的醫療處置。

台中榮民總醫院院長陳適安分享：「台中榮總與宏碁智醫所共同合作VeriOsteo OP，為全台首創以胸腔X光分析骨質密度異常的智慧醫療器材。我們希望藉由豐富的臨床經驗，結合宏碁智醫在人工智慧和大數據分析的專長，針對四大重要疾病中『骨』類相關病症，透過提早篩檢，能有效降低銀髮族的骨折風險，大幅提升民眾的骨密度照護品質。」

為強化智慧醫療量能，宏碁智醫也積極擴張智慧醫療領域的業務範疇，涵蓋醫院、遠距和居家醫療等，宣布已與英特爾簽屬合作備忘錄，透過OpenVINOTM工具組更高效地運行AI模型，聯手建構完整的智慧醫療生態系，加速智慧醫療產品的創新開發和全球落地，帶動醫療產業升級、推升至國際市場。

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