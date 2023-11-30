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M31搶攻高速存儲傳輸介面相關IP商機 積極布局人工智慧

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

矽智財(IP)廠M31（6643）宣布，其7奈米製程快閃記憶體接口ONFI-v5.1 I/O IP已完成矽驗證，內部也已著手開發5奈米ONFI 5.1 IP與3奈米ONFI 6.0 IP，並已獲美國一線大廠採用，積極布局人工智慧與邊緣運算應用的大數據存儲市場。

近年來固態硬碟(SSD)逐步取代機械硬碟(HDD)成為主流存儲媒介，主控晶片與閃存晶片為SSD的核心，為大幅度提高數據存儲和傳輸的效率，現行主流SSD皆採用PCIe Gen4介面，高端SSD也開始使用PCIe Gen5介面，整體介面傳輸速度的大幅提升，使相應的ONFI介面速度表現成為存儲晶片的關鍵性要素。

M31指出，遵循國際開放式 NAND 閃存接口的介面規範，其開發由ONFI 5.0的2.4GB/s提升到ONFI 6.0的4.8GB/s的頻寬技術，並提供製程節點由55奈米至3奈米全面性的ONFI矽智財解決方案，滿足市場對於高性能、高可靠性及低成本儲存的晶片設計需求，並依客戶需求客製化所需要的功能。

M31強調，其不僅僅提供單一I/O，也針對高速高效能ONFI I/O所產生資料匯流排上的負載和損耗問題，進一步提供包含序列排序規劃、緩衝器規劃、基板繞線建議等幫助客戶成功設計的完整解決方案。

奈米 4G 晶片

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