台台併倒數計時！12月1日凌晨用戶正式轉移 新台灣大成軍

台灣大哥大（3045）將於12月1日正式合併台灣之星，新台灣大哥大成軍，迎向新電信三雄時代。電信合併牽涉重大，從千萬用戶轉移、網路技術、IT系統到門市客服的軟硬體系統等，都是一大工程，台灣大為迎接正式合併的D-Day，動員逾300位工程師進行系統整併，數千次大小系統整合測試，完整演練至少兩次，就為了讓用戶順利移轉。

根據國家通訊傳播委員會公布截至10月底，新台灣大哥大（台灣大合併台灣之星）總用戶數共972.6萬戶，其中5G用戶約259萬戶。是台灣電信業有史以來最大規模的用戶整併案。

根據台灣大IT部門初步計算，資訊系統部分，動員逾300位工程師，投入前期系統整併作業。合併前置作業包含：帳務、客戶服務和網路支援等超過100個系統需要整合。除了1,500至2,000次的會議之外，也歷經數千次大大小小的系統單元與整合測試，完整演練至少有2次，以利合併後順利進行用戶移轉。

台灣大指出，已做好網路整併規劃與準備，關鍵是用戶一定在短時間內對於網路品質提升很有感，先將台灣之星3G網路關閉，移轉到台灣大網路，整合4G、5G雙方基地台，除先提供5G的3.5GHz的60M頻寬給新台灣大用戶使用，也將整合台灣之星3.5G的40MHz頻寬，以CA載波聚合方式提供網路服務，就可以體現100MHz頻寬的5G網路威力，後續還將陸續整合核心網路，預估合併起跑日後一年內，新台灣大網路完成整合計畫。

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