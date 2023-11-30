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林百里：生成式AI智慧醫療時代 台晶片、伺服器擁優勢

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
亞洲醫療科技創新論壇以「AI創新、未來醫療」為主軸，探究AI如何革新全球醫療的現在與未來，廣達董事長林百里今日演講指出，AI在2022年進入第二波生成式AI的智慧醫療新時代。圖／記者鍾張涵攝影。
亞洲醫療科技創新論壇以「AI創新、未來醫療」為主軸，探究AI如何革新全球醫療的現在與未來，廣達董事長林百里今日演講指出，AI在2022年進入第二波生成式AI的智慧醫療新時代。圖／記者鍾張涵攝影。

廣達董事長林百里今日指出，2022年後，全球已進入AI第二波：生成式人工智慧（AI）的智慧醫療新時代，目前出現三大趨勢，包括從成本到效益有了更好發揮；高速運算的激增正徹底改變生產力並影響全球。另外，台灣無論在硬體、供應鏈部分，也在世界上具備獨特地位，他還特地點出台積電先進製程晶片的貢獻與重要性。

台灣醫療科技展今登場，今規模上看2500個攤位，包括醫院、科技廠商、生技業者積極參展，使其規模較去年成長超過120%。台科技大廠更全面啟動，鴻海、緯創、廣達、華碩、佳世達、宏碁、英華達等業者，積極展出AI及智慧醫療相關產品，因AI熱潮躍居台灣首富的林百里，則除了出席開幕典禮，也在亞洲醫療科技創新論壇上進行演講。

林百里今日出席台灣醫療科技展開幕典禮致詞表示，今年全球迎來AI科技浪潮，智慧醫療應用受矚目，台灣是發展智慧醫療的寶地，不僅掌握AI晶片設計與系統整合能力，全球7至8成AI伺服器是台灣製造。

林百里指出，過去這些科技強項都在各自領域深耕，透過生策會及台灣醫療科技展打造跨領域合作的平台，以醫療大健康為核心應用，把台灣科技強項完整串接；展望未來AI在醫療場域的應用，台灣絕對能提供全球AI智慧醫療有力的支援。

林百里表示，今年科技醫療展可以讓大家體驗產業到醫院、硬體到軟體、IT到醫院科技嶄新的應用，期望這個展會讓更多國內外醫院和科技戰略夥伴的樞紐結盟，成為全球推進智慧醫療產業的重鎮。

林百里今日也提出「新AI的黎明」、「生成式AI在醫療保健領域的前景」、「醫療保健中的生成式AI」、「勇往直前」等觀點，描述生成式AI生態系的崛起，展現在app應用、模型層、基礎建設層，不同路途都產生不同應用，世界各國科技巨擘如谷歌、微軟、Meta、Adobe、OpenAI等，都發展出新生態、新物種。

亞洲醫療科技創新論壇此次以「AI創新、未來醫療」為主軸，探究AI如何革新全球醫療的現在與未來，除上述國內業者，國際大廠英特爾、微軟、nvidia、甲骨文等廠商高層也來台與會，拚軟硬整合、擴大生態系。

除林百里演講，微軟全球醫療長David Rhew將演講「GPT帶來的醫療革新與突破」。緯創醫學執行總監郭志峰、華碩全球副總裁暨多媒體事業處總經理簡孝堅、佳世達醫材事業群總經理楊宏培則針對台灣AI醫療科技布署重點、創新策略進行交流。

AI 林百里 微軟 廣達 人工智慧

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