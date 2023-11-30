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友達穩居醫療顯示面板市占龍頭 明年續成長20%

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達智慧醫療事業群總經理廖世宏（左起）、執行長暨總經理柯富仁及智慧服務事業群總經理楊正義。記者李珣瑛/攝影
友達智慧醫療事業群總經理廖世宏（左起）、執行長暨總經理柯富仁及智慧服務事業群總經理楊正義。記者李珣瑛/攝影

友達（2409）執行長暨總經理柯富仁今（30）日表示，今年完成醫療事業群組織架構布局，啟動顯示及感測技術雙引擎衝刺精準智慧醫療，並在3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護五大領域展綜效。

友達穩步推動雙軸轉型策略，積極整合集團資源布局並逐步發酵。今年整軍部署醫療事業，凝聚集團公司達擎、友達耘康、友達頤康，並聯手多家合作夥伴，在今天起至12月3日登場的2023台灣醫療科技展，共同展示3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護等五大領域的產品與服務，實際導入場域應用成果。

柯富仁表示：「友達以顯示器事業為根基，延伸專業醫療顯示技術、高精密度感測技術兩大核心能力，透過跨域整合生態圈夥伴的量能，開創多元場域應用先機。本次集結達擎、友達耘康、友達頤康3間子公司，共同建構醫療生態圈價值鏈，植入更多產品與服務，強化醫療事業競爭力，期望拓展更多可複製的智慧醫療成功案例。」

友達集團結合各醫療相關事業合作伙伴出席2023台灣醫療科技展。記者李珣瑛/攝影
友達集團結合各醫療相關事業合作伙伴出席2023台灣醫療科技展。記者李珣瑛/攝影

友達 顯示器 手術

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