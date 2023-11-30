黃仁勳：美國還要10年到20年擺脫晶片供應鏈依賴

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳29日在紐約時報舉行的論壇DealBook Summit表示，美國還要花上10年至20年才能真正擺脫海外依賴，實現晶片供應鏈獨立；他肯定拜登政府實施出口管制攸關國家安全，此外，輝達將持續與中國大陸做生意。

拜登政府通過晶片法案，盼能再次於美國本土生產半導體，台積電和三星先後赴美設廠；黃仁勳表示，要打破當前供應鏈依賴的局面，還需要10年到20年。

輝達設計晶片交台積電生產，目前已是AI晶片的全球龍頭，黃仁勳表示，他的公司依賴來自全球各地的零組件，包含台積電。

拜登政府除了要求晶片落地，也以國家安全為名，針對中國大陸設置出口管制，為美國維持半導體產業領先爭取時間。

包含輝達在內的公司都受到出口管制措施影響，不得出售先進晶片給中國大陸；輝達上月底發布第三季財報便示警，第四季營收將受出口管制的負面影響。

黃仁勳一方面肯定拜登政府維護國家安全和國家競爭力的做法，一方面說，輝達正在為中國大陸設計符合美國政府規範的晶片，一旦完成，輝達就會重返中國大陸，他說，將持續與中國大陸做生意。

此外，出口禁令一下，將刺激中國大陸本土晶片發展，黃仁勳提到，現有多達50家的中國大陸公司正在開發可與輝達競爭的技術。

針對AI科技的競爭，黃仁勳表示，他不擔心競爭加劇，輝達已領先業界10年；AI和深度學習不只是晶片的問題，而是運算革新，不可能光靠設計一個新晶片就解決，電腦的所有零部件都要徹底改變。

黃仁勳說，他認為5年後的電腦可達通用人工智慧（artificial general intelligence），能生成句子、圖片和影片，足以與人類媲美。

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