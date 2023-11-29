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PCB廠泰國投資重兵集結 明年2月曼谷開高峰論壇

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

在各大PCB與銅箔基板（CCL）乃至軟性銅箔基板（FCCL）廠等齊聚泰國投資，台灣電路板協會預計明年2月將在泰國曼谷舉辦「泰國PCB高峰論壇」、「PCB先進技術論壇」、「PCB落地實務交流會」探討泰國投資的機遇與挑戰。

台灣電路板協會指出，地緣政治下，全球供應體系面臨巨大的調整，泰國崛起成為國際投資的新焦點，兩岸合計超過20家PCB製造商宣布進駐，在此機遇下，為促進泰國產業鏈的合作與交流，健全在地的PCB生態系統，台灣電路板協會與電電公會將於2024年2月29日至3月2日在泰國曼谷偕同會員參與「泰國電子智慧製造系列展Intelligent Asia, Thailand」，集結供應鏈的力量。

台灣電路板協會提到，將於上述展期舉辦「泰國PCB高峰論壇」、「PCB先進技術論壇」、「PCB落地實務交流會」，邀請台、泰、陸指標性電路板企業做分享，搭建產業的交流平台。

目前台商PCB大廠在泰國布局近況，除了早已深耕當地的第一大廠泰鼎（4927）、敬鵬以及競國設有舊廠，近二年陸續宣布投資設廠且確定購地建置包含欣興、華通、金像電以及PCB龍頭臻鼎、定穎等，FCCL廠商有台虹，CCL廠則有聯茂與台燿。東南亞其他區域布局則有志超與健鼎、台表科新增投資越南，台光電投資馬來西亞的規劃等。

就泰國部分，依據各家廠商已公布計畫，PCB龍頭臻鼎預定將於12月12日舉辦泰國廠動土儀式，規畫2025年上半年試產。而欣興泰國廠第一階段資本支出23億泰銖已在9月19日動土，目標2025年開始量產。

華通方面，泰國廠已於今年6月動土，會先評估設置衛星通訊、伺服器及車用等相關產品的硬板產能，最快可於2024年底投產、2025年量產。至於PCB上游玻纖一貫廠富喬，11月董事會拍板設立泰國子公司，初期規劃投資3億泰銖。

FCCL廠商台虹動作最快，該公司泰國廠預定地已在2022年12月舉行動土典禮，按照計畫將於2024年上半年試產。

此外，CCL廠商方面，聯茂泰國廠第一期投資總額至新台幣22.91億元，預定今年動土，最快在2024 年下半年開始試產；CCL廠商台燿泰國設廠，擬投32億泰銖，並預定2025年首季開出產能。此外，PCB鑽針廠商尖點也已確定投資泰國設廠，第一期投資金額6億泰銖，預估明年動工2025年量產。

泰國 PCB

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