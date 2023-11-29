東元攜手日本三井合資 印度低壓高效率馬達廠啟用 搶進印度電動車市場

東元（1504）與日本前三大商社之一的三井物產合資於印度設立產銷中心TEMICO(TECO Mitsui Corporation)，今（29）日正式啟用，東元持股超過50%，雙方合意由東元提供電動車動力系統之製造、與超高效率工業馬達之生產及銷售；三井則負責推展搶進印度國內電動車市場商機。

對於印度市場極為熟悉的東元集團會長黃茂雄，目前擔任TEMICO董事長，他指出，建廠目標特別重視建立關鍵製程之自製能力以及符合節能、減排之永續經營， 預計於11/29開幕之後開始試量產，待印度官方檢查通過核發BIS（產品認證），即可正式對外營運。

東元集團董事長邱純枝表示，此次投資建立生產線及銷售中心將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，攜手和實力堅強的商業夥伴「三井物產」，一起在當地做較大規模的擴張，並利用印度當地化供應鏈，將東元長期在印度的耕耘與累積的經驗加乘，期待為集團營收成長注入新動能。

負責建廠相關事宜的TEMICO董事連昭志表示，TEMICO是東元全球佈局的第五個生產基地，未來將優先聚焦於印度國內市場，但不排除供應產品至其他東南亞市場甚至非洲市場等地，縮短供應鏈長度，因應在地製造的短鏈趨勢。

TEMICO工廠座落於印度第三大城-有印度矽谷之稱的班加羅爾（Bengaluru），占地約18,500平米，工廠所在的Aero space工業園區是由東元集團關係企業世正開發所經營，地點就在國際機場南方2公里之內，工廠採用自動電工設備、無溶劑凡立水設備、及自動噴漆/烘乾設備等，是一座自動智能化的生產線。

印度班加羅爾廠是東元集團自九月份於墨西哥啟用北美高效率低壓馬達工廠後，今年新啟用的第二座高效率馬達廠，同樣也是採用短鏈生產的概念，以提升競爭力。

連昭志也指出，未來在TEMICO新廠，主要生產工業用超高效率低壓馬達和電動車動力模組。 工業馬達方面，已與多家大型OEM客戶洽談供應中；電動車動力系統銷售方面，目前已與兩家印度大廠洽談供應。

印度為東元積極開發之海外市場之一，2008年即開始於印度建立銷售及生產團隊，對於印度營運已建立相當的經驗；三井物產自1950年代以來，即在印度擴展業務，目前在印度的投資涵蓋鋼鐵、電力基礎設施、化工、物流、摩托車、衛浴產品、醫療保健、製藥、快速消費品和電視購物等，事業版圖擴及新德里、孟買、金奈、加爾各答和海德拉巴。

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