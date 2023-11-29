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AWS與NVIDIA宣布策略合作 針對AI推出超級電腦基礎設施

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）與NVIDIA於AWS re:Invent全球盛會上宣布擴大策略合作。路透
亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）與NVIDIA於AWS re:Invent全球盛會上宣布擴大策略合作。路透

亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）與NVIDIA於AWS re:Invent全球盛會上宣布擴大策略合作，將聯手推出先進基礎設施、軟體及服務，推動客戶在生成式AI（Generative AI）的創新。

NVIDIA與AWS將挹注NVIDIA與AWS技術的精華，包含NVIDIA新一代GPU、CPU與AI軟體的最新多節點系統，以及AWS的Nitro System先進虛擬化與安全平台、Elastic Fabric Adapter（EFA）互連介面和UltraCluster擴充服務，以提供理想的環境來訓練基礎模型與打造生成式AI應用。

雙方保持長久的合作關係，合力推動生成式AI時代。此次擴大合作為使用機器學習（ML）的先驅們提供所需的運算效能，協助發展最尖端的技術。

AWS執行長Adam Selipsky表示：「AWS與NVIDIA已經合作超過13年，起初是推出全球首個配置GPU的雲端執行個體。現在我們為各種工作負載推出最廣泛的NVIDIA GPU解決方案，包括繪圖、遊戲、HPC高效能運算、機器學習，一直到現在的生成式AI。我們持續運用NVIDIA技術推動創新，結合新一代NVIDIA Grace Hopper Superchip超級晶片與AWS的EFA強大網路、EC2 UltraClusters的超大規模叢集、以及Nitro的先進虛擬化功能，讓AWS成為執行GPU運算的最佳雲端環境。」

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示：「生成式AI正改變各種雲端作業的負載，為多元內容創作挹注加速運算動能。我們共同目標是為每個客戶提供符合成本效益的先進生成式AI，為此NVIDIA與AWS在整個運算層級上合作，包含AI基礎設施、加速程式庫與基礎模型，以及生成式AI服務。」

此外，NVIDIA發表在AWS雲端上運行的軟體，將加速生成式AI的研發。NVIDIA NeMo Retriever microservice微服務提供多項新工具，用來創造高精準度的聊天機器人，以及運用加速語意檢索技術的歸納工具。在Amazon SageMaker服務上運行的BioNeMo計畫在AWS托管的NVIDIA DGX Cloud上執行，讓製藥企業運用自己的資料簡化與加速模型訓練，藉此加快新藥開發。

AWS雲端上運行的NVIDIA軟體協助亞馬遜為其服務與營運注入創新動能。AWS正運用NVIDIA NeMo框架訓練新一代的Amazon Titan大型語言模型。Amazon Robotics也已開始運用NVIDIA Omniverse Isaac打造數位分身，在虛擬化環境中推動自主倉庫的自動化、最佳化以及規劃，完成之後再部署到真實環境。

NVIDIA AI 雲端

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