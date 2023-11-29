三星開出CIS元件漲價第一槍 至上、擎亞迎新商機

CMOS影像感測器（CIS元件）傳出好消息。業界傳出，CIS元件供應大廠三星今（29）日已經向客戶發出CIS漲價通知，明年第1季平均漲幅高達25％，且個別產品漲幅最高上看30％，將可望讓CIS元件市場全面迎來新漲價循環潮，法人點名，CIS元件相關通路商擎亞（8096）、至上（8112）將可望受惠。

CIS元件市場先前受到消費性市場需求不振影響，連帶衝擊市場價格，使CIS元件成為價格下滑的首波衝擊族群之一。不過進入今年下半年後，由於智慧手機市場需求開始全面回溫，在中國手機品牌大力拉貨帶動下，讓庫存需求大幅升溫，成為讓CIS元件庫存迅速去化的引爆點。

業界傳出，全球前三大CIS元件供應商之一三星在今日已經向客戶發出漲價通知，預期明年第1季平均漲幅將會上看25％，且個別產品線漲幅最高甚至有30％水準，其中產品範圍主要在3,200萬畫素以上規格，顯示CIS元件市場後續將有望迎來漲價循環潮。

在三星開出CIS元件漲價第一槍後，法人看好，與三星合作密切的通路商至上，以及CIS元件代理商擎亞都有望同步受惠，使相關業績動能可望在明年開始全面回溫，並且迎來逐季升溫商機。

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