AWS 與 NVIDIA 合作 為生成式 AI 打造全新超級電腦設施
亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Web Services（AWS）與NVIDIA於AWS re:Invent全球盛會上宣布擴大策略合作，將聯手打造最新超級電腦基礎設施、軟體及服務，滿足客戶在生成式AI（Generative AI）創新業務上所需算力。AWS成為第一家將配備NVIDIA的多節點NVLink技術的NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip超級晶片導入雲端環境的雲端服務供應商。
NVIDIA與AWS合作的Project Ceiba，將設計全球最快以GPU驅動的AI超級電腦，配備GH200 NVL32與Amazon EFA互連技術的大規模系統由AWS代管，為NVIDIA研發團隊提供服務。這部開創先河的超級電腦配置16,384顆NVIDIA GH200超級晶片，能處理65 exaflops速度等級的AI運算，將推動NVIDIA進行全新生成式AI的創新。
NVIDIA與AWS將結合包含NVIDIA新一代GPU、CPU與AI軟體的最新多節點系統，以及AWS的Nitro System先進虛擬化與安全平台、Elastic Fabric Adapter（EFA）互連介面和UltraCluster擴充服務，以提供理想的環境來訓練基礎模型與打造生成式AI應用。
AWS的AI伺服器已經採用NVIDIA產品，此次擴大合作主要為使用機器學習（ML）的產業提供所需的運算效能，協助發展最尖端的技術。
NVIDIA與AWS將聯手在AWS上推出NVIDIA DGX Cloud這項AI訓練即服務（AI-training-as-a-service）方案。此方案將是首個配置GH200 NVL32的DGX Cloud方案，為開發者提供單一執行個體中最多的共用記憶體。AWS雲端上運行的DGX Cloud將可加速含有超過1兆參數的尖端生成式AI與大型語言模型的訓練。
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