打進蘋果及搶攻 AI PC 商機 創惟USB 4方案明年放量出貨

USB控制IC廠創惟（6104）第3季營運優於去年同期，主要受惠於客戶急單及短單湧入，法人預期，隨著庫存去化已接近結束，第4季預估將優於第3季。後續在AI應用遍地開花，英特爾、超微、輝達（Nvidia）等力推AI PC，創惟USB 4.0方案將會在明年放量出貨，除了傳出已打進蘋果供應鏈，也將搶下AI PC各OEM廠訂單。

創惟今年營運雖受到PC市場庫存調整影響，但隨著PC或NB的連接埠及類型增加，創惟已在今年完成許多產品線開發，包括USB 2.0 I/O、USB 3.2及USB 4.0 Hub方案等，同時也投入USB PCIe SD讀卡機晶片、USB 3.2 Redriver的高速介面應用晶片研發並已陸續完成設計定案。

隨著AI PC將在明年進入市場，並帶動全面性換機潮，PC市況的回升將對創惟帶來成長動能，而創惟除了確保USB 3.2市場領導地位，針對在USB 4.0 B Hub會推出完整功能版本，預計明年上半年可提供客戶認證，而先前時程遞延最主要因為策略夥伴在規格上的調整，創惟這邊也因應調整。至於USB4 Redriver也已進入驗證階段，最快明年下半年進入量產。

再著，蘋果iPhone 15轉用Type-C接口，雖然全系列導入，但傳輸速度不相同，入門款僅支援USB 2的速度，只有Pro系列才支持USB 3.0以上．但隨著明年之後全數導入USB 3.0以上版本，後續將會有更多延伸性應用推出，而創惟已經在iPhone週邊有很好市占，特別是在Docking領域的Hub晶片為主要供應商，所以可望爭取相關應用訂單並帶動營收重拾成長。

法人表示，創惟已打進蘋果供應鏈，AI PC搭載USB 4.0將成標配，創惟與各大OEM廠合作多年，將順利爭取新訂單，明年可望擴大營收成長動能。

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