台積德國廠補貼 德經長承諾解決

德國政府預算因法院判決出現缺口，外界關切是否衝擊對台積電的設廠補貼。經濟部長王美花昨天表示，德國經濟部長已表達會盡快解決經費問題，經濟部也會與廠商密切溝通。

德國聯邦憲法法院日前判決，聯邦政府將抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」違憲，由於這筆基金包含對英特爾和台積電的設廠補貼，業界憂心德國政府的承諾是否跳票。

中央社報導，德國經濟部長哈柏克廿七日與各邦政府首長開會後表示，將盡快找到解決方式，發給業者具法律強制力的補貼證明。

哈柏克說，這些投資計畫觸及「德國經濟的核心」，有實現的必要。德國總理蕭茲也承諾，全力支持英特爾和台積電設廠。

台積電規畫在德勒斯登設廠，規模逾一百億歐元，可望獲得五十億歐元的補貼。

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