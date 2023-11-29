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三立入股中嘉爭議 擬1年內出售持股

聯合報／ 記者何醒邦黃晶琳／台北報導

針對中嘉股權案，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求中嘉受讓人泓順投資提出改正計畫，並要求中嘉集團董事長郭冠群、三立董事長張榮華等人廿七日到會說明，泓順投資及郭冠群承諾，將協助榮盛限期出售百分之十五的中嘉股權。

中嘉網路是國內用戶數最多的有線電視系統集團，在距離上回交易快滿五年後，日前遭立委踢爆三立電視持有中嘉上層股權，違反當時交易承諾。ＮＣＣ主委陳耀祥本月初在立院答詢時，證實三立入股中嘉有媒體壟斷之虞，要求相關業者改正。

郭冠群、張榮華委託的代表廿七日到ＮＣＣ說明，無論ＮＣＣ行政調查結果為何，持有中嘉百分之十五股權的榮盛投資，都願在期限內調整持股，郭冠群也承諾將協助榮盛投資尋找適當買家，於六個月內向ＮＣＣ報告可能的買家身分，以確認符合法規及交易案附負擔規定，並在十二個月內完成出售爭議持股。

ＮＣＣ在二○一八年底，通過由宏泰集團掌門人林鴻南領軍、達勝集團董事長郭冠群操盤的中嘉交易案，同意泓順投資以五一五億元，從外資安博凱手中買下中嘉，但為釐清買方身分，ＮＣＣ也公布完整投資架構，以泓順投資作為併購中嘉的主體公司，一路向上公布到最終受益人。

最終受益人共有五大法人股東，包括公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金轉投資的璽兆投資與銓陞投資、泓策投資、榮盛投資、弘倉公司之外，還有個人股東郭冠群及其配偶王美文。不過，泓順投資之上還有泓勝投資、泓策創投等共約五、六層的公司，被認為用「五代同堂」的多層次投資架構規避法規。泓順投資表示，針對ＮＣＣ要求股權架構扁平化，願意配合，以利未來主管機關回歸公司法、證券交易法監管股東身分。

公司法 陳耀祥 網路

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