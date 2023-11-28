劉憶如：2024匯率波動非常大 區域化取代全球化更明顯

前財政部部長、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如今（28）日出席北威論壇，就2024投資展望，指出資產配置可以放一部分在股票投資，但必須觀察「區域化取代全球化將更明顯」，2024年匯率波動將是非常大的一年，「2024年投資要注意匯率」。

劉憶如指出，2024年匯率取決於美國如果停止升息，其他國家如果升息、緩慢升息甚至降息，將直接影響匯率，這將導致明年匯率是波動非常大的一年，明年投資要注意匯率。

劉憶如指出，國際機構對2024年全球經濟預測大致與今年相當，當年經濟展望代表是否投資股票，正向則股票上漲，因此這代表明年投資組合，仍可將一部分資產放在股票，但觀察重點將是「區域化取代全球化趨勢，是否更加明顯」。

尤其新冠肺炎疫後，歐美發現對製造業出口甚或是晶片都過度依賴亞洲，引發美國民眾支持美國製造晶片等重要性，這對台灣影響大。

劉憶如指出，包括美墨加協定（USMCA），墨西哥展現積極態度，與大陸當年積極招商情境類似；文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興則指出，美國供應鏈專注對象在印度，但良率差，台灣過去對墨西哥關注度差，未來值得密切觀察，另外也需注意大陸動用國家資本布局下一階段綠色經濟爭霸戰，要與美國、歐盟競爭。

匯率則必須觀望兩重點，第一，各國央行利率政策變化，在美國明年停止升息後，其央行利率政策將決定該國貨幣變化；第二，區域貿易情況將影響匯率變化，例如資金為了享有USMCA優惠，流入墨西哥市場，促使今年以來，墨西哥披索在貨幣表現一枝獨秀、升值13％。

美利率政策，則必須關注他們經濟是否軟著陸。劉憶如指出，過去歷史經驗，利率倒掛經過一到兩年將出現景氣衰退，目前2023年到掛情形已經超越過往，雖然現在景氣還沒衰退，但沒有人打包票不會衰退。

劉憶如說，美國聯準會（Fed）去年3月起鷹派升息，去年6月量化緊縮，但美國經濟仍然強勁，有一大部分原因來自美國推行30年固定房貸利率，導致鷹派升息，房貸利率即便飆到8％，也不影響手握30年固定利率房貸族；但這現象到明年，如果換屋潮出現，屆時將可能影響，估美國聯準會正在觀察相關衝擊影響。

至於2024年資金避風港灣，劉憶如指出，除了股債分配，「長期投資沒有答案」，她舉例，美元與黃金的蹺蹺板負相關理論，建立在2018年至今似乎存在，但時間拉長，從2000年到現在，則能看出沒有相關，因為黃金是固定發行量，但美元持續發鈔不值錢，認為投資任何商品都必須看投資期限長短。

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