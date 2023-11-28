宏達電獲國家永續發展獎 ESG成效備受肯定

宏達電（2498）（HTC）今日宣布一舉拿下國家級肯定的「112年國家永續發展獎」、國內永續發展上最具權威的年度評選獎之一「TCSA台灣企業永續白金獎」，以及「SGS永續報告書獎」等獎項，均為國內在永續發展領域的重要肯定，為HTC在實現綠色、永續發展的未來上取得重大進展。

112年國家永續發展獎

HTC榮獲由行政院國家永續發展委員會所主辦的「112年國家永續發展獎」中的「企業類」國家永續發展獎。這是HTC首次獲頒「國家級」永續發展獎項，也代表著HTC在永續發展方面的作為，得到國家級的認證與肯定。頒獎典禮將於11月30日舉行，由行政院院長陳建仁先生親自頒發這項榮譽。

行政院國家永續發展委員會主辦的國家永續發展獎（NSDA）旨在表彰推動永續發展績效卓越企業，並鼓勵全民參與永續發展推動工作，實現國家永續發展願景。今年在121家申請機構中，經過嚴格的三階段評選過程，共有35家企業組織獲選為得獎者。評審委員對於HTC的永續亮點給予肯定，包括對內全體員工共同響應的每月熄燈一小時活動，對外持續在國際永續評比（CDP / EcoVadis / FTSE等）獲得佳績，自願性發表TCFD獨立報告書，以及簽署 SBTi實現淨零與世界接軌的承諾等。以及評審還特別注意到HTC在包裝中使用高比例可回收材料、推動能源效率的VR產品，以及對VR教育的貢獻。

TCSA台灣企業永續獎

HTC在「2023第十六屆TCSA台灣企業永續獎」中再次脫穎而出，榮獲最高等級「企業永續報告類 – 資訊及通訊傳播業 – 第二類白金級」的殊榮。相較於去年獲得的銀級獎，HTC今年在永續報告書表現上獲得卓越的進步，得到最高的肯定。該獎項由財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）所頒發，旨在鼓勵企業解決企業永續議題及披露公司治理資訊，以協助其在維護永續發展、友善環境及公益社會的重視與投入。

同時，HTC還榮獲「資訊安全領袖獎」，這項殊榮顯示了HTC對於資訊安全的持續重視與關注。TCSA設立單項績效獎，鼓勵企業與組織從核心出發，致力落實ESG各面向作為。本屆單項績效獎共設14項獎項類別，涵蓋ESG並與聯合國永續發展目標（SDGs）連結。台灣企業永續獎（TCSA）經歷這些年的努力耕耘，已有越來越多企業將ESG納入決策流程，許多企業的永續績效已經具備世界標竿水準。

永續報告書獎

HTC對透明度和責任的承諾也在「SGS台灣檢驗科技股份有限公司」所舉辦的「2023 ESG Awards」中再度脫穎而出，榮獲「永續報告書獎」。該獎項僅頒發給15間企業，其中包括台橡（2103）、太平洋崇光百貨、欣興電子（3037）、精誠資訊（6214）、遠東百貨（2903）等知名企業。永續報告書作為企業與利害關係人間最重要的溝通管道，也是企業公開揭露永續願景的重要工具。

HTC將繼續秉持對環境負責任的承諾，並致力於在創新與永續實踐之間取得平衡。這一系列的殊榮不僅凸顯了HTC在永續發展方面的領先地位，也為科技行業的永續發展樹立典範。

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