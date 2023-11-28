快訊

14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

十度封王 華碩蟬聯台灣最具價值國際品牌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩以22億美元品牌價值，第十度榮獲台灣最具價值國際品牌第一名，由經濟部產業發展署主任秘書林德生頒獎(左)，華碩共同執行長許先越授獎(右)。華碩／提供
華碩以22億美元品牌價值，第十度榮獲台灣最具價值國際品牌第一名，由經濟部產業發展署主任秘書林德生頒獎(左)，華碩共同執行長許先越授獎(右)。華碩／提供

華碩（2357）創新思維與永續實踐屢獲肯定！繼榮登《Time》全球最佳公司、《Forbes》全球最佳雇主後，再以高達22億美元的品牌價值，第十度榮登台灣最具價值國際品牌。

華碩致力傳遞無與倫比體驗，在個人電腦與電競事業持續創新成長，與合作夥伴推動迷你電腦產品線，強化電競、商用及工業族群布局；並加速發展智慧物聯網與5G生態圈，將雲端服務結合人工智慧所需的高效算力與大數據平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、數據中心等先進AI應用領域。

華碩共同執行長許先越表示，很榮幸再次獲選為台灣最具價值國際品牌，創新為華碩之本，品牌價值不僅是企業強度的表現，更是企業衡量國際市場定位的重要指標。相信在華碩人群策群力、努力不懈下，能持續發揮眾智共創新猷！

華碩除聚焦全方位科技產品與解決方案外，積極實踐企業永續。不僅打造全球首台碳中和認證商用筆電ExpertBook B9，更推出碳夥伴服務，協助用戶精準抵換高品質碳權。此外，華碩更榮獲EPEAT Climate+ Champion認可，集團近程減碳目標亦通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」審查，朝2050凈零碳排目標不斷邁進。

華碩共同執行長胡書賓表示，「華碩身為全球科技領導品牌，始終將永續管理作為營運重要決策一環，透過崇本務實態度，以循環經濟、氣候行動、責任製造、價值創造四大面向擴大影響力，促進綠色價值鏈共榮，不斷形塑永續競爭優勢。」

「台灣最佳國際品牌價值調查」為經濟部產業發展署委託全球權威品牌價值調研機構Interbrand鑑價，華碩以品牌關鍵舉措、市場趨勢、經營行銷、未來展望等項目脫穎而出，並在永續發展管理及作為獲得高價值品牌肯定。

華碩 電競 減碳

延伸閱讀

華碩產學合作攜手NVIDIA、陽明交大 培育前瞻藝術人才

AI伺服器鏈 唱旺明年展望

華碩將赴美設廠 攻AI商機

華碩筆電被聯想告侵權

相關新聞

十度封王 華碩蟬聯台灣最具價值國際品牌

華碩（2357）創新思維與永續實踐屢獲肯定！繼榮登《Time》全球最佳公司、《Forbes》全球最佳雇主後，再以高達22...

元太蟬聯「台灣最佳國際品牌價值」榜 品牌價值提升至1億100萬美元

元太（8069）今（28）日 宣布，第二年蟬聯「台灣最佳國際品牌價值」榜，成為少數入榜的B2B品牌，並以1億100萬美元...

集邦估今年全球電視出貨量首次跌破1.97億台 明年成長

根據TrendForce調查顯示，儘管今年歐美消費者物價指數（CPI）降溫，但當前的高利率環境，壓抑整體企業與消費者支出...

華為P70帶動高階手機相機規格升級 郭明錤點名2受惠廠

華為預計明年上半年推出新款旗艦機型P70系列，天風國際證券分析師郭明錤認為，華為新智慧手機將持續帶動明年高階手機相機規格...

台達第13年入選台灣最佳國際品牌 品牌價值年增28%創新高

「2023年台灣最佳國際品牌價值」今（28）日揭曉，台達電（2308）第13年入選，今年品牌價值達5.44億美元，較20...

營邦擴產搶AI訂單 董座：明、後年業績將再創新高

AI伺服器準系統暨機殼廠營邦（3693）今（28）日舉辦桃園楊梅新廠動土典禮，董事長梁順營指出，目前公司產能滿載，且滿手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。