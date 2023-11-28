十度封王 華碩蟬聯台灣最具價值國際品牌

華碩（2357）創新思維與永續實踐屢獲肯定！繼榮登《Time》全球最佳公司、《Forbes》全球最佳雇主後，再以高達22億美元的品牌價值，第十度榮登台灣最具價值國際品牌。

華碩致力傳遞無與倫比體驗，在個人電腦與電競事業持續創新成長，與合作夥伴推動迷你電腦產品線，強化電競、商用及工業族群布局；並加速發展智慧物聯網與5G生態圈，將雲端服務結合人工智慧所需的高效算力與大數據平台，深耕智慧製造、智慧醫療、智慧零售、智慧城市、數據中心等先進AI應用領域。

華碩共同執行長許先越表示，很榮幸再次獲選為台灣最具價值國際品牌，創新為華碩之本，品牌價值不僅是企業強度的表現，更是企業衡量國際市場定位的重要指標。相信在華碩人群策群力、努力不懈下，能持續發揮眾智共創新猷！

華碩除聚焦全方位科技產品與解決方案外，積極實踐企業永續。不僅打造全球首台碳中和認證商用筆電ExpertBook B9，更推出碳夥伴服務，協助用戶精準抵換高品質碳權。此外，華碩更榮獲EPEAT Climate+ Champion認可，集團近程減碳目標亦通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」審查，朝2050凈零碳排目標不斷邁進。

華碩共同執行長胡書賓表示，「華碩身為全球科技領導品牌，始終將永續管理作為營運重要決策一環，透過崇本務實態度，以循環經濟、氣候行動、責任製造、價值創造四大面向擴大影響力，促進綠色價值鏈共榮，不斷形塑永續競爭優勢。」

「台灣最佳國際品牌價值調查」為經濟部產業發展署委託全球權威品牌價值調研機構Interbrand鑑價，華碩以品牌關鍵舉措、市場趨勢、經營行銷、未來展望等項目脫穎而出，並在永續發展管理及作為獲得高價值品牌肯定。

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