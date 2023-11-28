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2023年全球電視出貨量首次跌破1.97億台 預期2024年微增0.2%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
雖然今年三星電子依舊穩坐電視出貨龍頭，出貨量預估達3,630萬台，但年減9.8%，市占率大幅減少1.2個百分點，僅剩18.5%。 路透
雖然今年三星電子依舊穩坐電視出貨龍頭，出貨量預估達3,630萬台，但年減9.8%，市占率大幅減少1.2個百分點，僅剩18.5%。 路透

根據TrendForce調查顯示，儘管今年歐美消費者物價指數（CPI）降溫，然當前的高利率環境，壓抑整體企業與消費者支出，加上中國大陸房市泡沫化抑制電視需求。除此之外，今年電視面板價格大漲，使得品牌縮減大型促銷活動的規模，導致2023年電視出貨量下滑至1.97億台，年減2.1%。

TrendForce表示，今年以來電視品牌出貨呈現逐季增長，然第4季傳統旺季出貨季成長率僅有4.7%，不論成長力道或是出貨量都創下近10年新低，僅達5,455萬台，年減1.7%。自2021年下半年歐美疫情逐漸放緩後，我們觀察到2022年、2023年的第4季電視出貨量均出現明顯縮減，說明電視的需求已提前被透支，且消費者使用習慣的改變、經濟前景不明都成為電視出貨量難有所突破的原因。

雖然今年三星電子依舊穩坐電視出貨龍頭，出貨量預估達3,630萬台，但年減9.8%，市占率大幅減少1.2個百分點，僅剩18.5%。今年三星電子受到歐美高通膨影響，導致中高階產品出貨逆風，不論8K、Mini LED或是QLED等中高階產品出貨均下滑。唯獨QD OLED受惠於集團SDC面板支援下，是今年唯一出貨成長的品項，年增153%，達89萬台，推升三星電子在OLED電視出貨市占率達16.6%。

第二、三名依序為海信和TCL，出貨量分別來到2,700萬台和2,620萬台，年增12.4%和16.3%。兩家中國大陸電視廠透過在地化生產，降低生產成本外，今年在外銷市場取低價搶市策略成功推升出貨量和市占率。LG電子今年在OLED電視銷售失利，年減近3成，整體出貨量年衰退7.4%，出貨量僅2,291萬台。

2024年電視品牌廠商為了獲利，除了提升大尺寸產品比重的同時，加速收斂虧錢機種已成定局。明年預期在奧運和歐洲盃足球賽事加持下，有機會支撐全球電視出貨微幅成長0.2%，達1.97億台。

隨著面板廠採取控產控價策略奏效，預期電視面板價格再次低於現金成本的機會不大，TrendForce認為，這也意味著明年白牌的成長勢必受阻，成為明年全球電視出貨量大幅成長的障礙。同時，若全球經濟持續受地緣政治衝突或其他預期之外的因素再次惡化，不排除2024全年電視出貨量仍有陷入衰退的可能性。

電視面板 三星電子

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