華碩AI內視鏡再突破 首創即時量測息肉

華碩（2357）2021年推出「EndoAim人工智慧內視鏡病灶偵測系統」獲醫界好評，搭配內視鏡影像進行的即時息肉偵測，大幅提高腺瘤型息肉的檢出率。今再有突破性成果，推出EndoAim Scale功能，不僅能一鍵即時測量息肉最大直徑，更成為全球唯一無須其他硬體輔助即可使用的醫療輔助工具。

大腸癌為台灣發生率第二名的癌症，定期的大腸鏡檢查是降低癌風險的重要關鍵。華碩EndoAim利用AI即時偵測和分類功能，確保有癌化風險的腺瘤型息肉不會被漏檢。

此次推出的EndoAim Scale為全球首創一鍵即時息肉尺寸量測功能，醫師只需按下按鈕，即可顯示息肉尺寸，輔助醫生準確迅速判斷，準確度可達90%，高於文獻顯示醫師肉眼判斷準確率62.5% (Shimoda, 2022)，成為判斷病人追蹤區間和息肉處置方式的最佳助手。

華碩內視鏡AI EndoAim於去年取得衛福部TFDA醫療器材認證後，今年包括李宜霖腸胃肝膽科診所、高雄榮民總醫院、國立陽明交通大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、高雄義大醫院、聯新國際醫院、輔仁大學附設醫院、屏東榮民總醫院、禾馨健康管理診所和安慎健康管理中心等皆已導入。一鍵量測息肉尺寸 EndoAim Scale將於今年11/30-12/3在台灣科技醫療展中展示，為醫界帶來更精準有效的輔助工具，全力守護民眾健康。

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