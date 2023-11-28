聯合國氣候大會將開幕 低碳高息 ETF 走勢活潑

聯合國氣候大會將開幕，低碳議題吸睛，低碳高息ETF走勢活潑COP28氣象峰會召開在即，低碳議題深受矚目，近一月國內低碳相關ETF交易來看，低碳相關ETF表現平均上漲7.55%，相較大盤上漲6.21%更為活躍。

目前國內共有三檔低碳相關的ETF，其中以高股息及低碳為訴求的00930永豐低碳高息ETF(00930)，近一季以來漲幅居冠，上漲13.89%，顯示在低碳及高息雙引擎驅動下，帶動股價上漲。

永豐ESG低碳高息ETF(00930)經理人張怡琳表示，減碳、低碳深受國際重視，對國內企業更是未來營運生存的重要關卡，以台灣第四大出口市場歐盟為例，今年10月起試行碳關稅，而科技巨頭蘋果宣示2030年前旗下供應商須達100%綠電，也讓國內多家大廠近年加快推動能源轉型。張怡琳說，依國內環境部規劃，2024年台灣也將加入徵收碳費的行列，企業低碳趨勢更加確立，在投資組合中加重低碳因子，已是大勢所趨。

今年7月中旬掛牌上市的永豐ESG低碳高息(00930)，是國內市場上第一檔聚焦低碳、高息兩大關鍵因子的ETF，投資方向與全球淨零碳排趨勢一致，且採取雙月配息，兼顧一般大眾息收需求，預計1月首次除息，近期受到不少關注，11月28日盤中衝高創掛牌以來最高，達到17.57元。

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