鴻海再砸500億 印度將成iPhone生產重鎮

鴻海昨晚公告，其印度子公司將擴建廠房，預計投入金額近五百億元，這是鴻海近幾年在印度罕見的大手筆投資。外界推測，此舉將是為了在印度進行iPhone新產品導入（ＮＰＩ）預做準備，這將是iPhone歷史上，首次在中國大陸以外地區做ＮＰＩ，也可以看出印度未來將成為全球另一個iPhone生產重鎮。

鴻海昨晚公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited以自地委建廠房，預計參與投入之金額為一二八二點○九億元印度盧比（約台幣四九九點六三億元）。外界推測，鴻海代印度子公司公告擴建廠房，應是要擴增印度的iPhone產能。

值得注意的是，鴻海這次罕見大手筆的投資印度，供應鏈人士表示，這樣大手筆的投資，代表在印度進行iPhone的ＮＰＩ腳步已經不遠了，也顯示出蘋果確定將扶植印度，成為全球另一個iPhone生產重鎮。

天風證券分析師郭明錤之前表示，今年印度生產的iPhone在全球占比將達到百分之十二到十四，預估明年比重會提高到百分之廿到廿五。 同時，蘋果計畫明年下半年在印度展開標準版iPhone 17（二○二五年下半年發布）的ＮＰＩ，顯示出蘋果愈來愈看重印度市場。

他說，這會是蘋果首次在中國大陸以外的地區研發新款iPhone，而選擇標準版iPhone的主要原因是設計開發難度較低，可以降低風險。

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