鴻海再砸500億 印度將成iPhone生產重鎮
鴻海昨晚公告，其印度子公司將擴建廠房，預計投入金額近五百億元，這是鴻海近幾年在印度罕見的大手筆投資。外界推測，此舉將是為了在印度進行iPhone新產品導入（ＮＰＩ）預做準備，這將是iPhone歷史上，首次在中國大陸以外地區做ＮＰＩ，也可以看出印度未來將成為全球另一個iPhone生產重鎮。
鴻海昨晚公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited以自地委建廠房，預計參與投入之金額為一二八二點○九億元印度盧比（約台幣四九九點六三億元）。外界推測，鴻海代印度子公司公告擴建廠房，應是要擴增印度的iPhone產能。
值得注意的是，鴻海這次罕見大手筆的投資印度，供應鏈人士表示，這樣大手筆的投資，代表在印度進行iPhone的ＮＰＩ腳步已經不遠了，也顯示出蘋果確定將扶植印度，成為全球另一個iPhone生產重鎮。
天風證券分析師郭明錤之前表示，今年印度生產的iPhone在全球占比將達到百分之十二到十四，預估明年比重會提高到百分之廿到廿五。 同時，蘋果計畫明年下半年在印度展開標準版iPhone 17（二○二五年下半年發布）的ＮＰＩ，顯示出蘋果愈來愈看重印度市場。
他說，這會是蘋果首次在中國大陸以外的地區研發新款iPhone，而選擇標準版iPhone的主要原因是設計開發難度較低，可以降低風險。
📢 【免費最新】YouTube封殺廣告攔截器…那就用16倍加速看完廣告
📢 台灣之星12/1被併！4G終身約消失？停機時間、換SIM卡規則一次看
📢 LINE限免貼圖5款來了！「昏呱昏貴」鴨鴨互動超可愛
📢 【周報】台灣寶可夢中心紀念商品一次看！6千元PS5菁英手把掉漆脫落
📢 【教學】Gogoro Apple錢包機車鑰匙怎麼用？iPhone完整教學、使用限制一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言