爭取台積1.4奈米廠 南市準備好了

多個縣市爭取台積電1.4奈米廠落腳，經濟部長王美花昨天到南科視察，台南市政府提出產業用地能提供122公頃等優勢，市長黃偉哲說「只要台積電提出相關需求，一定使命必達配合」。不過有南科公司主管指出，前往高鐵站交通費時，搭火車從南科站到沙崙站須40多分鐘，仍是最大困境；市府表示，持續建構更完善運輸環境。

南市府表示，中央及地方多年來投入不少經費改善南科園區對外交通，包括台鐵沙崙線，以及興建中的北外環道路等，南科管理局也安排南科直達高鐵台南站的免費巴士，長期則規畫捷運深綠線、藍線延伸線來連接南科與高鐵，只要有搭乘需求，會再與南科管理局協調。

王美花與立法院經濟委員會召委陳亭妃、立委林宜瑾、南科管理局長蘇振綱等人陪同視察，到安定區直加弄大道台積電A18工務所前聽取簡報，南市經發局長林榮川指出，適合台積電先進製程1.4奈米進駐7大理由包括完整半導體產業聚落、產業用地、生活機能、再生水、綠電裝置、交通路網、人才供應等，都具有不可替代的優勢。

「台南是過去迄今一點一滴布局，真的準備好了！」黃偉哲、陳亭妃說，相較其他爭取的縣市，南市交通、人才、水電、土地等都到位，且預定地地點就在「台積電廠房隔壁」，能構成更完整的產業聚落。

王美花當場回應，看見南市府展現的企圖心，會轉達給台積電，希望很快有好消息。

南科園區1名陳姓總經理說，交通是南科爭取台積電進駐一大罩門，自己平均每月至少搭5趟高鐵往返北上洽公，園區至高鐵台南站搭火車或開車須約半小時，浪費不少寶貴時間及金錢，還好台積電聚落效應已成，對爭取進駐仍是利多。

台南市府表示，南科特定區產業區釋出的土地包括A到O區、及南科三期總計提供約122公頃用地，周遭醫療、學校體育場公設配置完善。

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