聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取台積1.4奈米廠 南市準備好了

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
經濟部長王美花（前排右三）昨天到南科台南園區視察，市長黃偉哲（前排右二）等人表示台南已具備台積電1.4奈米廠房落腳的條件。記者謝進盛／攝影
經濟部長王美花（前排右三）昨天到南科台南園區視察，市長黃偉哲（前排右二）等人表示台南已具備台積電1.4奈米廠房落腳的條件。記者謝進盛／攝影

多個縣市爭取台積電1.4奈米廠落腳，經濟部長王美花昨天到南科視察，台南市政府提出產業用地能提供122公頃等優勢，市長黃偉哲說「只要台積電提出相關需求，一定使命必達配合」。不過有南科公司主管指出，前往高鐵站交通費時，搭火車從南科站到沙崙站須40多分鐘，仍是最大困境；市府表示，持續建構更完善運輸環境。

南市府表示，中央及地方多年來投入不少經費改善南科園區對外交通，包括台鐵沙崙線，以及興建中的北外環道路等，南科管理局也安排南科直達高鐵台南站的免費巴士，長期則規畫捷運深綠線、藍線延伸線來連接南科與高鐵，只要有搭乘需求，會再與南科管理局協調。

王美花與立法院經濟委員會召委陳亭妃、立委林宜瑾、南科管理局長蘇振綱等人陪同視察，到安定區直加弄大道台積電A18工務所前聽取簡報，南市經發局長林榮川指出，適合台積電先進製程1.4奈米進駐7大理由包括完整半導體產業聚落、產業用地、生活機能、再生水、綠電裝置、交通路網、人才供應等，都具有不可替代的優勢。

「台南是過去迄今一點一滴布局，真的準備好了！」黃偉哲、陳亭妃說，相較其他爭取的縣市，南市交通、人才、水電、土地等都到位，且預定地地點就在「台積電廠房隔壁」，能構成更完整的產業聚落。

王美花當場回應，看見南市府展現的企圖心，會轉達給台積電，希望很快有好消息。

南科園區1名陳姓總經理說，交通是南科爭取台積電進駐一大罩門，自己平均每月至少搭5趟高鐵往返北上洽公，園區至高鐵台南站搭火車或開車須約半小時，浪費不少寶貴時間及金錢，還好台積電聚落效應已成，對爭取進駐仍是利多。

台南市府表示，南科特定區產業區釋出的土地包括A到O區、及南科三期總計提供約122公頃用地，周遭醫療、學校體育場公設配置完善。

南科 台積電 台南

延伸閱讀

南市登革熱新增病例急降到17人 黃偉哲：盡快清零

台積電1.4奈米廠爭奪戰 陳亭妃：落腳南科如虎添翼

Cheap澄清台南牛肉湯之亂「1碗120元跟1口300元怎比」 黃偉哲也發聲

【重磅快評】王美花很敢講 被重擊的陳建仁沒角色

相關新聞

爭取台積1.4奈米廠 南市準備好了

多個縣市爭取台積電1.4奈米廠落腳，經濟部長王美花昨天到南科視察，台南市政府提出產業用地能提供122公頃等優勢，市長黃偉...

鴻海砸500億印度大擴產 打造iPhone生產新重鎮

鴻海昨（27）日晚間公告，印度子公司預計投入近新台幣500億元擴建廠房，這是鴻海近幾年在印度罕見大手筆投資，外界推測，此...

鴻海再砸500億 印度將成iPhone生產重鎮

鴻海昨晚公告，其印度子公司將擴建廠房，預計投入金額近五百億元，這是鴻海近幾年在印度罕見的大手筆投資。外界推測，此舉將是為...

台積董座劉德音：2023年輝達將躍最大半導體商

台積電董事長劉德音近期應邀往工商協進會進行閉門演講，據指出，劉德音預期，2023年輝達（Nvidia）有望成為全球最大的...

聯發科擬投資英國新創 以人工智慧及IC設計技術為主

英國全球投資峰會27日在倫敦舉行，首相府預告已確認的外來對英新投資案，提到台灣IC設計龍頭聯發科擬在未來五年投資數家英國...

iPhone印度產值 快速上升

外電報導指出，在截至2024年第1季為止的2023年會計年度，蘋果公司在印度生產iPhone產值將首次超過印度盧比1兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。