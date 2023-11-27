英國首相府宣布聯發科對英投資4億元 公司：以AI、本業為主

英國全球投資峰會27日在倫敦舉行，根外媒報導指出，首相府預告已確認的外來對英新投資案，提到來自IC設計大廠聯發科（2454），擬在未來5年期間，投資數家英國創新科技企業總計1,000萬英鎊、約新台幣4億元，對此，聯發科回應，投資主要以人工智慧和與本業相關的為主。

根據公開資料顯示，聯發科近年在英國的投資合作案包括與智慧型手機公司Bullitt Group，共同打造全球首創運用雙向衛星通訊技術的智慧型手機，以及與國際航海衛星通訊公司（Inmarsat）合作提供「衛星直接對裝置」的通訊服務。

另外，作為聯發科專精於人工智慧（AI）領域的研究單位，分別落在國立台灣大學和英國劍橋兩處，不僅具備尖端的研究中心，團隊成員更是來自於電腦科學、工程學、數學與物理學等不同背景的人員所組成，積極推動創新和跨領域合作，以尋求基礎面的突破和實際端的應用。

現今，聯發科被英國首相府高調點名，規劃在未來5年，投資數家英國創新科技企業，總計1,000萬英鎊、約新台幣4億元，聯發科強調，投資仍聚焦跟本業有關，像是人工智慧和IC設計，另外，集團在全球各地皆有營運，於重要的地方，公司向來會觀察各種投資機會。

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