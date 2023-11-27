LINE母公司遭網攻 台灣用戶外洩直接個資不到百筆

日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）的伺服器日前遭網路攻擊，導致LINE用戶逾40萬筆個資可能外洩。LINE已確認沒有銀行帳號、信用卡號、聊天室對話等資料外洩，台灣用戶外洩的直接個資（具有直接識別性的個人資料）不到100筆。

LINE雅虎公司今天在官網發布公告，此事件對用戶和所有相關單位造成不便或擔憂，LINE雅虎公司深感抱歉，將盡最大努力來防止再次發生。

LINE雅虎公司已採取必要措施，例如阻斷外部存取，用戶無須採取任何動作。但用戶需謹慎提防偽冒LINE雅虎公司所發送的詐騙訊息、可能發生的釣魚連結或其他型態的欺詐。

此次事件起因於關係企業NAVER Cloud Corporation與LINE雅虎公司在韓國採用的外包廠商職員電腦感染惡意軟體，導致LINE雅虎公司伺服器出現未經授權的存取。

LINE雅虎公司表示，未來將強化網路存取管理，並從NAVER Cloud Corporation分割出處理職員和其他人員資料的認證系統，另外也會努力修正外包廠商的安全管理程序。

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