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鴻海斥資499.63億元印度擴產 外界推測擴增iPhone產能

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海（2317）今（27）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited以自地委建廠房，預計參與投入之金額為1,282.09億元印度盧比（約新台幣499.63億元）。 圖／歐新社
鴻海（2317）今（27）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited以自地委建廠房，預計參與投入之金額為1,282.09億元印度盧比（約新台幣499.63億元）。 圖／歐新社

鴻海（2317）今（27）日晚間公告，代子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited以自地委建廠房，預計參與投入之金額為1,282.09億元印度盧比（約新台幣499.63億元）。外界推測，鴻海代印度子公司公告擴建廠房，可能是擴增印度的iPhone產能。

外電報導指出，鴻海目前在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）設有一座生產iPhone的工廠，僱用4萬人。同時，位在印度南部的卡納塔卡邦（Karnataka）政府8月宣布，鴻海將為該邦兩項計畫投資6億美元，從事iPhone外殼零組件及晶片製造設備相關生產。

天風證券分析師郭明錤之前表示，2023年印度生產的iPhone在全球占比將達到12到14%，預估2024年這一比重會提高到20到25%。 同時，蘋果計劃2024年下半年，在印度展開標準版iPhone 17（2025 年下半年發布）的新產品導入（NPI）。顯示出，蘋果愈來愈看重印度市場。

印度 2024 iPhone

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