Blumind以類比晶片衝AI市場 先行進攻邊緣應用

加拿大半導體新創公司Blumind以類比晶片技術，強化人工智慧（AI）能力。Blumind表示，公司推出的低耗電終端AI即時推論運算類比晶片技術 讓設備具有人工智慧能力又成本增加有限。

人工智慧已經廣泛應用在各種硬體和裝置中，以開啟新功能或提升現有能力。雖然在2023年，生成式AI成為市場關注焦點，但在科技電子產業中，還有一個重要的策略方向在進行，那就是利用AI應用來提升使用者體驗，這也成為企業為自家產品與競爭對手作出差異化的主要方式之一。

Blumind共同創辦人暨營運長Niraj Mathur表示，Blumind的成立目標是開發出世界上最有效率的AI處理半導體技術，因為體認到，在與機器學習相關的各類應用當中，AI技術導入將面對的重大挑戰是功率消耗呈指數型大幅成長。

在各式各樣可能應用和案例當中，Blumind目前專注於其全類比式運算解決方案在邊緣AI應用，主要在智慧裝置與智慧感測器的應用。透過導入Blumind的技術，智慧裝置和智慧感測器在收集與傳輸數據的同時，還可以在裝置上直接處理數據並做出決策，提供更快的回應效率和更好的能源使用效率。

Blumind的目標是在不影響裝置性能與總成本的情況下，減少相關設備運作功耗而達成AI的功能加入。Niraj表示，我們的第一個產品面向，將是讓相關裝置可以在微瓦特等級（micro-watt）的功耗來運作，而不會增加反應時間延遲或提升成本。未來，我們將面向新興應用案例，如機器人的仿生動作數據處理，並提升我們的技術，以便能支援更大的神經網路運算需求，例如邊緣運算的數據中心。

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