台積電董座劉德音：全球化分裂 台積將加速全球布局並釋放創新能量

台積電董事長劉德音日前在一場演講上示警，美中科技戰使反全球化加深，全球化分裂、國家安全意識升高，將加深地緣政治的不確定性；美國對中國擴大晶片禁令會減緩全球創新的速度，中國花很多時間做舊的東西，很多領先公司也會因看不到對手而慢下來，這是產業和經濟最大隱憂。

劉德音日前應工商協進會公亮紀念講座邀，以「AI時代下的台積電」為題發表演講。

劉德音強調，半導體技術是新AI能力和應用的關鍵推動力，台灣在半導體產業上已經站在很好的位置，在混沌的世界脫穎而出。

但他強調，美中科技戰持續升溫，美國對中國擴大晶片禁令，將使全球創新的速度會減緩。美國鎖定牽制中國發展AI技術腳步，中國確實受到很大影響，中國大陸得花很多時間去做舊的東西；美國領先的公司也會因看不到對手而慢下來，這是對產業、經濟最大的隱憂。

相較稍早台積電創辦人張忠謀提出「全球化已死」，劉德音則用「全球化分裂」來形容當前局勢，呈現目前全球紛亂局面。

劉德音認為，全球化分裂，國家安全意識升高，台灣現在最重要的是沉著以對，要維持世界對台灣的信心，不要引起全球的憂慮，這是最大的挑戰。

他強調，因應全球化分裂，台積除了持續加深客戶信任外，也因應客戶分散供應鏈風險需求，逐步擴大全球布局，在不同地區的製造，增加未來的成長，也更加重視吸引全球的人才。

劉德音進一步指出，台積電不僅是AI使用者，利用AI技術用以提升生產效率及晶片開發速度，進而成為創新能量的推進者。

他指出，去年全球前20大半導體公司，已經出現沒有晶圓廠IC設計公司，預估2023年輝達會成為全球最大的半導體公司。而且無晶圓廠的IC設計公司這幾年成長速度非常快，未來5年增率達10%，系統公司成長率更達17％；反觀什麼都自己做的整合元件廠（IDM），年平均成長率只有4％，足以證明台積電對半導體產業及技術創新的貢獻。

劉德音說，雖然面臨全球化分裂的衝擊，台積電與客戶共同建立的開放創新平台（OIP），仍將不斷擴大先進技術能量，為全球AI應用，釋放更多的創新能量。

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