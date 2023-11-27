全球伺服器出貨將季增3.8% 美系雲端業者貢獻多

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫今（27）日發布統計指出，2023年第3季全球伺服器出貨表現，如先前預期季增1.5%，主要由品牌商新平台機種上巿所帶動，美系大型雲端業者因出貨重心集中於AI伺服器，使整體伺服器採購量仍呈小幅衰退。預期第4季全球伺服器出貨季增3.8%，美系大型雲端業者通用型伺服器出貨回升，AI伺服器出貨也將放量。

蕭聖倫表示，第3季巿場持續的高利率環境仍抑制企業採購力道，也使品牌商如戴爾（Dell）、慧與（HPE）降低英特爾（Intel）、超微（AMD）平台新品的拉貨力道。北美大型雲端業者則因傳統雲端業務不佳及將傳統伺服器預算轉於搶購高階AI伺服器，導致整體伺服器採購量仍季衰退，Meta及Google採購量皆季減一成以上。中系資料中心因基期已相當低，採購量微幅季增。

展望今年第4季，蕭聖倫認為先前衰退較多的北美大型雲端業者因採購量觸底回升，加上AI伺服器採購開始放量，及亞馬遜(Amazon)積極轉向自家Arm架構平台，使整體大型雲端業者採購量將出現較大反彈。品牌商新處理器平台機種出貨亦將較前季為佳，預期帶動品牌商出貨季增4.5%。Meta及亞馬遜等大型雲端業者採購量反彈，也帶動台系代工廠緯穎出貨表現優於其他代工業者。

商品推薦