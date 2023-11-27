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爭取台積電1.4奈米落腳南科 南市府：準備好了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
爭取台積電1.4奈米廠房落腳，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃（左前）向經濟部長王美化（中）強調台南已準備好了。記者謝進盛／攝影
爭取台積電1.4奈米廠房落腳，台南市長黃偉哲、立委陳亭妃（左前）向經濟部長王美化（中）強調台南已準備好了。記者謝進盛／攝影

立法院經濟委員會一行及經濟部長王美花等人，今上午視察台積電先進製程1.4奈米進駐南科可行性，南市府簡報時強調「台南已準備好了」，絕對是最佳地點。王美花則表示，看見南市府展現的「企圖心」，會轉達給台積電，希望很快有好消息。

台積電先進製程1.4奈米究竟落腳何處？各縣市數月來持續爭取，王美花今上午由立法院經濟委員會召委陳亭妃、立委林宜瑾、南科管理局長蘇振綱等人陪同，來到安定區直加弄大道台積電A18工務所前，聽取南市府經發局長林榮川簡報，南市長黃偉哲率領市府秘書長方進呈、地政局長陳淑美等人與會。

市府簡報時，強調台南（南科）半導體產業聚落完整，適合台積電先進製程1.4奈米進駐七大理由，包括完整半導體產業聚落、產業用地、生活機能、蓄水量（再生水）、綠電裝置容量4G、交通路網、人才供應等，都具有不可替代的優勢，其中在產業用地南科特定區就能提供122公頃。

包含已開發完成的LM區8.1公頃、114年即可交地的A區、115年可交地的B區共計74.84公頃，目前已動土且同步提供廠商建廠的南科三期38.91公頃；配合周邊開發也已規劃完善足夠生活機能用地，共計318.45公頃，包含已開發完成的LM區55公頃、113年即可完工的F、G區64公頃、未來A~O區、新市及安定都計區199公頃；科學園區周邊生產、研發、商務等機能發展成熟，醫療、學校、公園、體育場、停車場、道路、電力、自來水等公共設施配置完善。

至於企業亟需的綠電，目前南市已達4.11GW，年發電量約52.93億度。人才方面，南市有國立成功大學、陽明交通大學光電學院等14所大專院校，學生數超過10萬人，其中碩博士生則超過1萬6千人，加上中研院南部院區、工研院六甲院區、國研院台灣半導體研究中心、國家高速網路與計算中心等研究機構進駐，吸引國際知名企業、大廠陸續於台南設置據點。

「台南是過去迄今一點一滴佈局，真的準備好了。」黃偉哲、陳亭妃說，相較其他爭取有些縣市，南市不論交通、人才、水電、土地等都已到位，且預定地地點就在「台積電廠房隔壁」，能構成更完整的產業聚落優勢，只要台積電提出相關需求，市府一定使命必達配合，展現爭取台積電進駐決心。

南市府秘書長方進呈（左一起）、地政局長陳淑美等人向經濟部長王美花說明用地取得無虞。記者謝進盛／攝影
南市府秘書長方進呈（左一起）、地政局長陳淑美等人向經濟部長王美花說明用地取得無虞。記者謝進盛／攝影
市府爭取台積電進駐相關簡報資料。記者謝進盛／攝影
市府爭取台積電進駐相關簡報資料。記者謝進盛／攝影
南市府經發局長林榮川簡報南市相關條件特色。記者謝進盛／攝影
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台積電 南科

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