英業達「傷口影像AI辨識軟體」獲國內首項智慧醫材認證

英業達（2356）醫療布局奠基於長期在ICT領域之技術及產品創新，旗下攜手臺北榮總合力開發的「英愛膚」智慧傷口軟體，不僅拿到台灣衛生福利部「醫療器材製造許可證書」，並已成功通過台灣二級醫療器材認證，這是集團首次取得國內專業智慧醫材認證，未來將全面提供安全、有效的AI人工智慧醫療器材。

英業達「AI 研究中心」為集團內研發智慧醫材之單位，善於將硬體及軟體高度整合，選擇醫材為策略發展方向。這次開發出「英愛膚」智慧傷口軟體(“I-SWAT” AI Software in Skin Wound)，取得國內首項「傷口影像AI辨識軟體」的二級智慧醫材認證，能夠輔助醫護人員判讀傷口。

英業達表示，「英愛膚」是國內首款以純軟體設計、以APP模式操作，並搭載近似傷口專科醫療人員能力的 AI 智慧軟體，可輔助判讀多種傷口病徵，並擁有下載即使用的特點。近期，這項智慧傷口軟體也即將於臺北榮總開始服務民眾，實現集團促進民生福祉的使命。

英業達指出，台灣每年傷口照護需求約657.8萬人，並有超過50萬傷口患者，是由慢性疾病導致，例如動脈阻塞與靜脈阻塞等傷口，以及長期臥床所造成的壓力性損傷傷口，而這類型的傷口，除了難以癒合 (大於30天)，也容易發生感染、敗血症等併發症，嚴重者甚至面臨截肢，使得醫療照護負荷高，更造成患者的重大經濟負擔。

英業達表示，這套智慧傷口軟體以 AI 為核心技術，不僅提供直覺化的操作介面，更將AI診斷視覺化，病歷數位化，進而輔助落實共享決策，與優化醫病溝通，透過學習超過數千張傷口照片，擁有近似專科醫療人員的傷口判讀準確度，能夠即時判讀出動脈阻塞傷口與壓力性損傷的病灶。

英業達資深副總經理陳維超表示，開發過程中，AI 團隊跟北榮整外的彭成康醫師（現任彰濱秀傳副院長）不斷在 ”有用與創新” 之間尋找最佳解，最終成功打造出適用於急診室病患檢傷、初期傷口病徵分析等各種應用的智慧醫療器材，因此期待「英愛膚」能夠成為補足醫療量能缺口，與預防傷口惡化的利器，提供病患更好的醫療與生活品質。 英業達。記者吳康瑋／攝影

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